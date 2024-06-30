歐國盃16強｜意大利兩球告負衛冕失敗　瑞士連續兩屆入8強　意甲兵費奧拿建功 (01:58)

意大利在B組最後一仗憑翼鋒薩卡尼補時最後一擊熨射入網，驚險地1：1扳平克羅地亞隊保住次名出線，今仗在柏林奧林匹克球場面對A組次名瑞士隊，正選有6個變動，在上仗貢獻助攻的後衛卡拉科利累積黃牌停賽、左閘費達歷高迪馬高未及傷癒，由3中堅改回4後衛陣式，由基安盧卡文仙尼與巴斯東尼鎮守中路，達美安任左閘；前線三叉戟除施卡馬卡與費達歷高基艾沙，左翼改用羅馬的艾沙拉維；瑞士隊正選有5名意甲兵，國際米蘭門將恩尼森馬把關，面對尼高路巴列拿等3名球會隊友；另有3人效力博洛尼亞包括中場費奧拿，以及在分組賽有入球的翼鋒丹尼杜耶與中場艾比斯查。

開賽初段瑞士屬主攻一方，意大利縮後防線等快速反擊。23分鐘，瑞士前鋒比列安保路突破越位入禁區熨射，被意軍隊長門將基安盧基當拿隆馬反應迅速撲出。戰至36分鐘，瑞士打開紀錄，費奧拿後上入禁區，在無人看管下接應地波傳中剔高再窩利抽射破網，當拿隆馬於補時近柱救出直射罰球後，瑞士半場領先1：0，多達10次攻門，反觀意軍只得1次攻門。

落後一球的意大利，下半場隨即換入上仗扳平功臣薩卡尼，但換邊後僅45秒，便被瑞士一次前場簡單組織，由翼鋒魯賓華加斯射遠柱再下一城，將比數拉開2：0。意軍及後有兩次入球良機，51分鐘，瑞士後衛法比安舒哈解圍傳中頂後中柱彈出幾乎擺烏龍；72分鐘，施卡馬卡接應薩卡尼二傳近射再中柱。尾段仍未能入球下，終以0：2負瑞士，全場11射僅1中。意大利3年前在上屆歐國盃封王後，先無緣2022年世界盃決賽周，今屆歐國盃則16強止步衛冕失敗，重建之路仍漫漫長路；瑞士連續兩屆入歐國盃8強之餘，繼上屆世盃外圍賽分組賽力壓意大利出線，令對方要轉戰附加賽而出局後，現再次做攔路虎，晉身8強將鬥英格蘭對斯洛伐克隊之勝方。