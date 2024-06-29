歐國盃｜衛冕意大利16強鬥瑞士　當拿隆馬力抗意甲兵來犯 (21:24)

瑞士vs.意大利 now618/688台 明晨00：00直播

相比於2021年歐國盃分組賽3戰全勝，意大利今屆在「死亡B組」僅勝和負各一是褪色不少，而若非隊長門將當拿隆馬多次力挽狂瀾，每場分組賽各失1球的意軍，或已不能以次名出線。他說：「我難以說出穿起這件國家隊戰衣的感觸，總之在這裏比賽，會有6000萬個同胞在家人看着我比賽，而戴上這隊長臂章更是意義重大。」

25歲的當拿隆馬於3年前協助意軍揚威歐洲後，由AC米蘭轉會巴黎聖日耳門，但瑞士門將恩尼森馬反其道，年初由拜仁慕尼黑過檔國際米蘭，並成奪得剛過去的一季意甲冠軍的功臣。已35歲的他，將與效力博洛尼亞的中場費奧拿、艾比斯查、前鋒丹尼杜耶、AC米蘭鋒將諾亞奧卡科及拖連奴守將列卡度洛迪古斯等國家隊隊友，合力對抗有博洛尼亞中堅卡拉科利停賽的意軍。

費奧拿說：「我們明白16強戰的勝負關鍵，而想再進一步，下仗表現就得必須勝過分組賽。」瑞士曾與意軍交鋒61次只勝出8次。

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