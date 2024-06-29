美洲盃︱巴西4：1挫巴拉圭取首勝　雲尼斯奧斯起孖居功　下輪鬥哥倫比亞爭出線 (20:18)

上仗與哥斯達黎加隊互交白卷的巴西隊，中場盧卡斯柏基達在此仗初段雖曾射失12碼，但雲尼斯奧斯在35分鐘扭過對方門將先開紀錄。戰至43分鐘，今場擔正的翼鋒沙維奧補中得手，再到上半場補時階段，雲尼斯奧斯藉對方後衛解圍失誤，在半場遙遙領先3：0。換邊後，巴拉圭隊曾追近1：3，但「森巴兵團」再博得12碼，由柏基達於61分鐘替球隊擴大比數。81分鐘巴拉圭更有因故意踢人直接領紅被逐，最終巴西維持4：1勝果，兩戰得4分暫列D組次席，下輪面對以6分居首的哥倫比亞隊只要不敗，便可確保出線8強。

功臣雲尼斯奧斯賽後表明自己踢了一場與其球員等級相符的比賽，「我會盡一切努力幫助巴西，希望把球隊帶到我們應得的位置」。 而主帥杜利華亦稱讚他道：「他踢了一場近乎完美的比賽，創造了非常好的機會。」而他又認為球隊正漸入佳境，下仗關鍵戰將可較過去兩仗表現更佳，發揮出最高水平。

至於同組另一場，哥倫比亞隊藉翼鋒路易斯迪亞斯、中堅達雲臣山齊士及前鋒祖安哥度巴各建一功，以3：0輕取哥斯達黎加隊，兩連勝全取6分後提早出線淘汰賽，將於下周三尾輪惡鬥巴西隊，爭取首名出線。

B組將於周一早上演末輪賽事，墨西哥隊上仗以0：1爆冷不敵委內瑞拉隊後，暫僅列小組第3，此仗硬撼次席的厄瓜多爾隊必須贏波才可壓過同分但得失球較佳的對方晉級；同組手握6分已提前出線的委內瑞拉隊，則在同日對陣已兩連敗出局的牙買加隊。

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