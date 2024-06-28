女足︱傑志射手張煒琪蟬聯香港足球小姐　預計兩三年後退役循教練發展 (21:16)

足總今晚於九龍灣一間酒樓舉行周年晚宴，並頒發港甲及女子甲組等業餘聯賽組別獎項，同時壓軸公布香港足球小姐得主，最終由今季神射手、協助傑志衛冕女足冠軍的前鋒張煒琪以17分，擊敗車路士足球學校（香港）後衛馬澤純及沙田中場陳詠詩等7名候選人，蟬聯獎項兼取得3萬元獎金。港足小姐由8隊女甲主教練及香港女足主教練投票選出。

傑志今季鬥至煞科才衛冕聯賽冠軍，張煒琪承認今季對手實力差距相當接近，對於連續兩屆獲女足個人最高殊榮，她發表感言時笑稱有「社恐」而份外緊張，又感謝球隊主教練張寶春，「這個獎得來不易，我完全沒想過可再次獲獎，當球會選我做候選人時候，亦有問為何不是其他隊友」。她稱心目中今季應由香港女足隊長陳詠詩或爭冠對手的馬澤純得獎，上台前亦向她們開玩笑稱「你們準備好台詞嗎？將需要上台講話啊」。

現年33歲的她又預計，多踢兩、3年便會退下來，「自己體能狀况都開始下滑，同時還要兼顧教波，未來兩年會向教練目標進發」。傑志女足將出戰8月底亞冠外圍賽，煒琪稱與隊友都十分期待，將於下月中復操備戰。

香港女足將於下月11及14日在港會足球場與印尼女足友賽兩場，主教練列卡度透露有意10月作客約戰緬甸女足。對於曾發生退隊風波的韋婉婷相隔3年重返港足，列卡度透露對方或會提早報到，稱雙方都會「向前望」。

另外，香港足總主席霍啟山致辭時宣布，成功納入香港體育學院「個別精英運動員」資助，令每名港足杭州亞運成員每月可額外獲22,820元津貼，為期兩年；港足亦繼2009年東亞運金牌後再獲體院資助。

至於足總日前落實應屆港甲冠軍駿英九龍城下季將升上港超，九龍城足球會常務副主席麥融斌出席足總晚宴時透露，球會暫定下月18日舉行記者會，屆時將會詳細交代班底，承認球隊正組軍當中。被問到升班原因，他說：「我們由乙組開始經歷升班至甲組，再取得甲組冠軍，其實很多事我們已計劃了很多年，包括希望升上港超。經過詳細考慮，加上有這次機會，就決定入紙申請升上港超」。當中前港腳右閘曾錦濤確認將隨隊重返港超。