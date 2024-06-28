巴黎奧運｜Viu TV播奧運逾2000小時　劉慕裳任大使兼主持　稱期待何詩蓓表現 (20:05)

Viu TV宣布99台及ViuTVsix 96台將直播開幕禮、精選現場賽事及閉幕禮，將分別設《巴黎奧運火拼時刻／巴黎奧運爭勝一夜》和《奧運黃金衝擊》，無間斷直擊奧運，同時將設17條數碼頻道提供逾2000小時的現場賽事直播及重溫內容。

空手道今屆未列入比賽項目下，東京奧運銅牌得主的港隊星將劉慕裳，將以Viu TV巴黎奧運大使兼主持身分，拍攝宣傳奧運及繼續支持港隊，「除了何詩蓓及張家朗的比賽，我也想留意一下霹靂舞項目，因為我覺得這件事很有趣，怎樣把舞蹈和音樂表現出來」。對於出任主持，她笑言因很久沒見觀眾，擔心自己說錯話，故會「做定功課」。

劉慕裳今年初在世界空手道聯會首度升上世界排名第一至今，惟稱「已經沒什麼感覺了，因很快集中回比賽上，我一直都是追求比賽表現和成績，世界排名也是個時間和數字的遊戲」。

而Viu TV巴黎奧運主持團隊，還有馬啓仁、邢安邦、丘雨勤、梁穎瑜、方栢翹、陳葦如等人，以及將前往巴黎直擊的劉嘉瑋，亦請來陳耀海、陳健樂、劉國堅、馬詠茹、「B-boy C plus」施嘉鑫及「俊仔」陸俊彥等多名退役或現役港隊成員，出任賽事評述團隊。