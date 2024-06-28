NBA｜湖人選秀次輪選中占士長子　下季NBA勢出現首對父子兵　港產中鋒穆卡落選 (17:58)

得悉其子順利成為湖人一員後，正在備戰今夏巴黎奧運的勒邦占士立即在社交媒體IG發貼文留言恭賀，並附上自己與布朗尼的入樽照片。其所屬球會洛杉機湖人則在官方IG帳號上載「大帝」兩父子近照，並以「家族生意」形容他們子承父業的歷史一刻。

湖人羅致布朗尼占士後，預計現年39歲的勒邦占士應會與「紫金兵團」續約。惟布朗尼去季在南加州大學場均只取得4.8分、2.8個籃板及2.1次助攻，去年7月又曾因心臟驟停要休戰5個月，因此其NBA處子球季或難以複製其父親的成功之路。

至於今年選秀的另一焦點，當屬法蘭西勢力興起。繼上季焦點新人法國中鋒雲班耶馬加盟聖安東尼奧馬刺隊後，另外兩名法國新秀列沙查及阿歷斯沙亞，分別成為今年選秀「狀元」及「榜眼」。列沙查來季將效力阿特蘭大鷹隊，阿歷斯沙亞就會前赴華盛頓巫師隊。

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