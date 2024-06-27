歐國盃｜C朗成格魯吉亞崛起「恩人」　11年前到當地開足球學校播種 (19:38)

自1991年脫離蘇聯獨立、翌年加入歐洲足協後，綽號「十字軍」的格魯吉亞於今年歐國盃外圍賽附加賽決賽淘汰希臘隊，破天荒躋身歐國盃決賽周。未料這支「十字軍」在F組愈戰愈勇，由首仗入第一球、次仗取第一分，到尾輪更勇挫葡萄牙隊，取得決賽周第一勝兼出線。

格魯吉亞得以在今屆歐國盃崛起，今仗對手的葡萄牙球星C朗可算是其中一個「間接功臣」。2013年，當時仍效力皇家馬德里的C朗前往格魯吉亞首都第比利斯，為開設第比利斯戴拿模足球學校主持揭幕禮；11年後今日，該校為「十字軍」培育11名今屆歐國盃成員，包括在拿玻里聲名鵲起的翼鋒基華拉斯基利亞，以及分組賽「撲救王」門將馬馬達舒維尼，前者當年在青訓營曾跟C朗合照，今仗不但當選最佳球員，賽後還如願獲得偶像的球衣，「能與偶像同場競技，並獲得他的祝福，已經圓了我的童年夢想。這是我人生中最快樂的一天」。

格魯吉亞隊的成功亦與法國不無關係，除了主帥是法國隊兼拜仁慕尼黑名宿沙洛，以3個入球暫列歐國盃射手榜榜首、成歐國盃史上第9名單屆3場分組賽都有進帳的前鋒米卡達捷，亦出生法國里昂，2021年初決定代表格魯吉亞，現效力來季將降至乙組的法國球會梅斯，他曾在2022／23年球季在該隊入23球成法乙神射手。

相關報道：歐國盃｜格魯吉亞爆冷挫葡萄牙奪隊史歐國盃首勝兼出線 土耳其保次名過關（附16強賽程）

其他報道：港超︱伍健透露傑志來季組軍 簽6新外援兩港腳 助教卡度素任主教練

其他報道：友賽︱傑志8月7日大球場對馬體會 黃洋告別戰獲榮休球衣 票價120至640元下周二開售