港超︱伍健透露傑志來季組軍　簽6新外援兩港腳　助教卡度素升任主教練 (18:30)

伍健今午出席季前友賽西甲勁旅馬德里體育會記者會後，向傳媒透露了來季組軍陣容，提及已簽入6名新外援，分別為一名門將、兩名防守球員及3名進攻球員，現有部分外援仍在陣但只餘數個月合約，並親口確認均業北區翼鋒林樂勤及東方中堅鐘樂安將加盟，故友賽馬體會視為給新兵磨合機會。至於來季主教練，伍健確認將由葡萄牙籍助教卡度素出任，並稱「其他教練團成員會有點驚喜」，未提及暫代主教練金東進是否留隊。

伍健稱球隊基本齊腳，將於下月中至底到泰國集訓踢3場熱身賽，兩場會對泰甲（T1）球隊，亦點名3名港將中場陳俊樂、顏卓彬及鄭展龍來季要「畀點表現要上位」。除了袁振謙等4名U18球員現於巴塞隆拿一周，隨傑志前帥甘巴爾及當地球會CF Amposta的U19操練，爭取獲當地球會賞識加入其青年軍，伍健亦透露上季外借至冠忠南區的港足19歲小將趙聡悟，本月底亦會到西班牙試腳。

傑志上月底宣布8名球員約滿離隊，包括查理史葛、恩查、基爾頓、米基爾、羅素、拉美治及門將保羅等，港足左閘陳晉一亦本月中轉投中超球隊上海申花。

另外，同場出席記者會的香港足球總會主席霍啟山表示，待港足主教練公開招聘程序於下周一（7月1日）結束後，將會成立小組盡快面試人選，「我們希望找到最好教練給港隊，不排除是甚麼國籍，最重要是符合要求及接受政府資助的人工」。有傳9月國際賽周港足將作客大洋洲友賽斐濟及所羅門群島隊，霍啟山稱一切仍未落實，透露收到不少國家隊表達有意來港友賽，最終會選擇最適合港足和受球迷歡迎的對手。

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