友賽︱傑志8月7日大球場對馬體會　黃洋告別戰獲榮休球衣　票價120至640元下周二開售 (16:58)

傑志今午於香港君悅酒店舉行記者會，文化體育及旅遊局體育專員黃德森及中國香港足球總會主席霍啟山都有出席，傑志落實將於8月7日周三晚上8時在香港大球場與11屆西甲冠軍馬德里體育會合演季前熱身賽，作為慶祝傑志贊助商「EDPS電腦系統」成立50周年，是獲港府大型體育活動事務委員會頒發「M」品牌認可活動，亦自2019年7月24日對英超班霸曼城後，「藍鳥」相隔5年兼疫情後首次友賽歐洲外隊。

賽事票價分3種，分別為少量最佳位置、只供內部認購票640元、公開發售正價票420元，以及長者及學生特惠票120元，門票7月2日起於Cityline購票通平台公開發售。各門票另加購票通平台手續費15元。當中門票部分收益將撥捐「港超聯賽會青年發展基金」，以推動本地青訓發展，3類門票每張分別撥捐60、40及20元。而馬體會除了有公開操練，門票不會發售，主要給慈善機構及學校，預計有4000名額，亦會有馬體會球星參與和港超各隊青年球員的足球指導活動。

此外，傑志會長伍健證實，賽事同時為傑志隊長黃洋的告別戰，為向這名效力球隊13年上陣319次的傳奇致敬，該仗賽後將會榮休其「藍鳥」19號球衣，並會安排致謝儀式。

馬體會陣中有法國國腳基沙文、西班牙隊射手艾華路莫拉達、斯洛文尼亞門神奧比歷、阿根廷隊中場迪保羅、車路士前隊長右閘艾斯派古達，以及隊長高基等球星，由阿根廷名帥施蒙尼領軍。美職球隊國際邁阿密今年2月訪港發生美斯未有上陣風波，伍健稱馬體會眾星完成歐洲國家盃及美洲國家盃後，即使打入下月中決賽，會方亦承諾球員放假3周後便會8月初歸隊及隨隊訪港，「合約上列明要求個別球星要上陣，如基沙文已肯定不會為法國隊參加巴黎奧運，他在上季4場季前熱身賽都踢足，除非受傷、轉會或家庭因素，基本上全部球員都會隨隊來港」。他透露戲金約達8位數，僅較上次曼城訪港略少。

馬體會營運總監柏度在新聞稿上提及，今次對傑志是西甲開季前倒數第二場季前熱身賽，故會認真對待，確保以最佳狀態迎接新季，「我們必定以最高要求和最大尊重對待對手」。

傑志近年友賽訪港歐洲外隊資料

日期 賽果 入場人數

2019.7.24 1：6負曼城 20,926

2017.5.26 1：4負熱刺 27,568

2014.7.29 2：6負PSG 17,153

2013.7.29 2：5負曼聯 39,102

2012.7.29 2：2和阿仙奴 39,209

註：賽事於香港大球場舉行