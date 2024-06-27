歐國盃｜格魯吉亞爆冷挫葡萄牙奪隊史歐國盃首勝兼出線　土耳其保次名過關（附16強賽程） (05:01)

葡萄牙隊在此仗無欲無求下，與上輪輕取土耳其隊有多達9個變動，僅得39歲球星基斯坦奴朗拿度（C朗）續在前場掛帥，以及門將迪奧高哥斯達續把守最後一關，而在首輪射入絕殺球的新星法蘭斯高干斯卡奧首任正選，聯同C朗及首度登場的祖奧菲歷斯合作攻堅；而必須求勝爭出線希望的格魯吉亞隊，主帥沙洛與上輪言和捷克隊亦採取4個變動，其中中堅3人改由盧卡洛祖舒維利及基維利斯安利，伙拍3仗皆擔正的隊長古林卡舒亞。

開賽不足100秒，格魯吉亞即憑米卡達捷妙傳予前線拍檔的「字母哥」基華拉斯基利亞，這名23歲鋒將隨即殺入禁區於左路一射破網先開紀錄。16分鐘，C朗離門逾30碼以一記時速130公里的招牌式曲墜罰球取得首個中門攻勢，但皮球欠角度下被格軍門將艾杜拿舒維利沒收。5分鐘後C朗再有入球機會，但他接應傳中欲頭槌攻門之際，被同時間入楔的隊友守將安東尼奧施華搶先一步頂到但高出。戰至28分鐘，C朗因不滿被對手在禁區內拉衫被吹罰12碼，因投訴過激領今屆首面黃牌。

葡軍及後繼續主攻，菲歷斯及C朗連番失機之餘，更幾乎於上半場末段被基華拉斯基利亞藉自己博得的罰球再下一城，結果半場維持1球差距。

換邊後C朗隨即在首個角球攻勢藉混戰近門左腳抽射，但「省」中敵衛後出界無功而還。49分鐘，基華拉斯基利亞再有入球機會，但他在12碼點附近凌空接應右路傳中射門「撻Q」不中門。4分鐘後格軍後衛盧卡洛祖舒維利殺入禁區內疑被安東尼奧施華踢跌，球證當刻未判罰下葡軍在下個攻勢有後衛達洛治遠射被艾杜拿舒維利撲出，其後主球證經視像裁判（VAR）回看後改判12碼，格軍由米卡達捷主射中鵠，個人傳射居功，拉開兩球優勢。

其後盧卡洛祖舒維利因傷退下火線，而C朗亦於66分鐘被換出，今屆仍未「開齋」。末段葡萄牙攻勢欠銳之餘，更被對手有多次反擊幾乎再失守。最終格魯吉亞以2：0擊敗葡萄牙，不但取得隊史歐國盃首勝，今屆初戰決賽周的他們3戰得4分，更以6組中4支最佳第3名出線淘汰賽，將在16強惡鬥西班牙隊。而以F組首名出線的葡萄牙，將面對C組第3名的斯洛文尼亞隊。

同組的土耳其及捷克隊今於漢堡的人民公園球場交戰，前者只要不敗便可確保出線，反觀後者則必須全取3分。開賽11分鐘已因犯規領黃牌的捷克中場安東連巴拿克，在20分鐘再度犯規領第2面黃牌，被紅牌驅逐離場，令球隊與大部分時間踢少1人。不過土軍「老鼠拉龜」，上半場最具威脅埋門反而來自捷克中場大衛祖拉錫，但他近門施射被對手門將梅特古洛克撲出。

下半場土耳其雖靠中場查漢奴古於51分鐘左路右腳射大位入網取得領先，但戰至66分鐘，捷克中場湯馬士蘇錫克藉一次門前混戰射入扳平，雖然梅特古洛克疑被對手侵犯，惟經VAR覆核後維持入球有效。直至補時4分鐘，土耳其靠後備上陣的前鋒辛克杜辛射入絕殺球，以2：1險勝完場後再有後備兵湯馬士祖利領紅的捷克，賽後4戰得6分取次名，將在16強面對D組首名的奧地利隊；捷克則3戰僅得1分包尾出局。

歐國盃16強賽程：

6月30日凌晨00：00 瑞士vs.意大利

6月30日凌晨03：00 德國vs.丹麥

7月1日凌晨00：00 英格蘭vs.斯洛伐克

7月1日凌晨03：00 西班牙vs.格魯吉亞

7月2日凌晨00：00 法國vs.比利時

7月2日凌晨03：00 葡萄牙vs.斯洛文尼亞

7月3日凌晨00：00 羅馬尼亞vs.荷蘭

7月3日凌晨03：00 奧地利vs.土耳其

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