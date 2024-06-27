歐國盃｜E組末輪4隊齊和波同得4分　比利時次名躋身16強惡鬥法國　羅馬尼亞首名出線 (02:02)

被視為爭標分子之一的比利時隊，首輪意外不敵斯洛伐克隊後，次輪兩球淨勝羅馬尼亞隊返勝軌，加上首輪同告負的烏克蘭隊亦在次輪力克斯洛伐克，令4支球隊在完成頭兩輪後同得4分，出線形勢充滿懸念。

比利時今仗與上輪只有1個正選調動，由首輪掛帥的翼鋒李安度杜沙特復任正選，代替盧克巴基奧；對手烏克蘭則有3個變動兼變陣，改踢3中堅由施華托克初次擔正伙拍米高拿馬特維恩高及薩巴尼爾鎮守中路，守將米高蘭高初登場任左翼衛，前線則轉踢雙箭頭，由上輪後備上陣射入奠勝球的耶梅卓克首次掛帥，與多夫碧合作攻堅，並先收起星將耶莫蘭高及辛真高，而前兩仗幾乎踢足的梅迪歷則因傷避戰。

開賽7分鐘比利時有首個攻門，前鋒盧卡古接應中場奇雲迪布尼的直線傳送殺入禁區，但被對手力壓下左腳施射乏力，烏克蘭門將杜賓接實。其後雙方戰况膠着，烏軍直至20分鐘才由耶梅卓克一次遠射中門，但欠角度下亦被比軍門將卡斯迪爾斯輕鬆波收。33分鐘，迪布尼於右路近30碼罰球直射柱邊出界。戰至42分鐘烏克蘭有黃金機會，但耶梅卓克接應中路傳送殺入禁區左路窄角度近門半單刀未有施射，選擇傳中但冇人接應失機。踏入補時階段迪布尼遠射再次未能逃過杜賓的十指關，半場互交白卷。

下半場踢至58分鐘烏克蘭有米高蘭高因傷退下火線，由辛真高入替。而比利時主帥泰迪斯高亦於62分鐘換走杜沙特及泰利文斯，換入恩歷克卡拉斯高與奧利爾文加拉，其中卡拉斯高表現活躍，更於72分鐘與盧卡古在禁區頂撞牆後施冷箭，惟亦被杜賓救出。80分鐘多夫碧於右路窄角度尋得「私家路」是役首次施射但柱邊出界。1分鐘後烏軍換入耶莫蘭高加強攻力，並於隨後攻勢有中場馬利路夫斯基開角球直射，但卡斯迪爾斯及時回身在皮球過白界前救走。87分鐘比利時有一次反擊機會，但卡拉斯高傳予迪布尼，後者盤扭時漏入後備上陣不久的隊友約翰巴卡約高身上，這名21歲前鋒第一時間衝前勁射斜出。最終雙方悶和0：0，比利時驚險保住次名出線，淘汰賽將身處「死亡上線」惡鬥法國隊爭入8強，惟烏克蘭則以較差得失球掛榜尾出局。

值得一提的是，是役英籍主球證安東尼泰萊多次成為焦點，包括早段未判阻人前進的耶梅卓克黃牌；又因走位問題阻礙烏軍的一次遠射機會；盧卡古一次遭從後膝撞倒地後數秒才突然叫停吹罰；以及比軍中場泰利文斯遠射「省」中敵軍未獲判角球。

至於同組的羅馬尼亞與斯洛伐克於法蘭克福的德國商業銀行球場交鋒，甫開賽便鬥攻，斯軍於24分鐘由安德列杜達接應中場拍檔古卡的右路傳中，在禁區內頂入先開紀錄。不過羅軍戰至37分鐘藉名將之後的中場伊亞尼斯赫傑在禁區線上盤扭博得敵衛犯規獲12碼，並由另一中場拉斯雲馬連操刀中鵠扳平，半場踢成1：1。

換邊後現場落起大雨，兩軍多次嘗試遠射製造威脅但無功而還，包括61分鐘馬連的腳趾尾拉西被斯洛伐克門將杜巴夫卡撲出，以及3分鐘後斯軍前鋒大衛史達歷的割草式地波被羅軍門將列達化險為夷。結果大家各一言和後，連同比利時及烏克蘭同樣4戰得4分，但羅馬尼亞以較佳得失球取首名出線，而斯洛伐克則肯定以6組中4支最佳第3名之一晉級16強，同時將B組第3的克羅地亞間接踢出局。