劍擊｜港隊男重女花團體賽摘銅　張家朗明煞科領銜男花再爭牌 (21:20)

下月將初征奧運的何瑋桁，日前在男重個人賽戰至決賽力克港隊隊友吳浩天封王，二人今聯同方凱申及吳霆騫轉戰團體賽，眾將先於16強以45：25大勝澳門隊，再於8強以45：38淘汰韓國隊。雖然於4強不敵世界排名第5的哈薩克隊，並於季軍戰以43：45僅負國家隊得殿軍，在賽事第3及4名均可奪得銅牌下，為港隊再添獎牌。

女花方面，港隊由將戰巴奧的陳諾思伙拍鄭曉為、關渝澄及符妤名出戰團體賽，8強以45：24大勝澳門隊後篤定有牌落袋。她們於4強惡鬥亞洲第一的日本隊甫開賽雖已處劣勢，但戰至中段一度靠關渝澄與鄭曉為力追至22：24。惟及後陳諾思在第6局以0：5不敵日前在個人賽曾淘汰她的日本隊名將上野優佳，最終逐漸被拉開下終負28：45。其後港隊在季軍戰以36：45不敵韓國隊，但同樣摘銅而回。

亞洲賽明日煞科，其中在男子花劍個人賽失落獎牌的「劍神」張家朗及蔡俊彥，將伙拍梁千雨及崔浩然轉戰團體賽，力爭隊史首金。至於由朱詠翹、歐倩瑩、薛雅齊及曾悅澄組成的女子佩劍港隊將於同日分途爭佳績。

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