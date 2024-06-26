歐國盃｜英軍主帥修夫基賽後遭球迷擲膠杯　高爾彭馬首上陣獲讚表現　斯洛文尼亞晉16強踢克羅地亞出局 (19:20)

上屆歐國盃亞軍英格蘭，今屆在C組3戰1勝2和得5分首名出線，保持自2004年一屆負法國隊後，近4屆未嘗在分組賽落敗，但被詬病今屆至今只斬獲兩球，今晨賽後當主帥修夫基帶領球員向遠道而來的球迷致意時，卻被看台上「三獅」擁躉投擲膠杯「招呼」，對此此他賽後說：「我明白這份怒意的成因，但我從未見過一支出線球隊會遇上這種事情。我對球員表現非常自豪，他們正在不斷進步，很多事情是不能一步登天的。」修夫基又點名稱讚此役今屆首次披甲的中場高爾彭馬，「他表現非常好，既能找到進攻空位，亦能製造入球機會。他與安東尼哥頓及明奈的走動真的很出色，可成建立球隊未來的依歸」。

另歐洲足協賽後證實，斯洛文尼亞雖與次席丹麥隊3戰全和，得失球、得球及球員黃牌數量均相同，卻因助教米利禾積的黃牌而失落次名，教練基克說：「我們作為足球小國及不見經傳的小球隊，只因黃牌問題排第3，但已展示球隊能闖入淘汰賽的能力。我們這仗面對一支所謂熱門奪標的球隊是深受壓力，但最終奮戰力保不敗。我不會介意16強對手是誰。」至於丹麥在下周日16強將要大戰A組首名兼東道主德國隊。

隨着斯洛文尼亞歷史性首次躋身國際大賽淘汰賽階段，亦落實在B組只得兩分排第3的克羅地亞隊正式出局，肯定無法追平該隊兩度打入歐國盃8強的最佳成績。有指「格仔軍團」38歲中場老將莫迪歷並未言退，仍有意參加2026年世界盃決賽周。

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