歐國盃︱奧地利力壓法荷首名出線　曾被C朗狠批不是教練　蘭歷克兩年後重新正名 (18:11)

蘭歷克於2022年初任曼聯看守領隊半季，勝率只得37.93%及英超排第6名完季，而他同年夏天接掌奧地利隊後，帶隊兩年26仗贏16場，勝率高達61.54%。由當年被C朗批評為「無人認識」甚至「不是教練」，如今卻力壓法國及34年來首次擊敗荷蘭隊成為歐國盃D組首名，這名被譽為「逼搶之父」的65歲德國籍教頭賽後笑言：「賽前有誰會預計到我們擊敗荷蘭，同時法國沒有贏波蘭呢？但發生這樣的事情正是足球魅力所在。今場我們展示更強烈的求勝欲望和能量」。他又形容能夠在這個困難組別中帶領奧地利隊史首次成為首名是難以置信，又提及高興在下月3日16強可重返前東家RB萊比錫的紅牛球場比賽。

奠勝的隊長沙比薩去年亦曾借至曼聯半季，繼剛於球季協助多蒙特打入歐聯決賽，如今再成出線功臣，當選賽事最佳球員，他說：「我們有很好的團隊精神，球員互相信任，我真的很喜歡代表國家隊上陣，球隊一直前進最終取得回報」。德國名宿馬圖斯賽後更認為，奧地利是今屆歐國盃奪冠熱門之一，「蘭歷克帶領球隊踢出精彩足球，今仗對荷蘭有70分鐘完全主導比賽，今場過後，奧地利肯定是今屆奪冠熱門之一」。

另邊廂，荷蘭隊中場祖爾華亞文正選上陣僅35分鐘，觸球29次卻多達16次失球權，傳球成功率低至47%，因而不足半場已被沙維西蒙斯入替。賽後荷蘭主帥朗奴高文亦點名不解為何這名燕豪芬中場表現如何差勁，「我明白提早換走他對他是很痛苦，但我認為必須作出調整。當我看到他控球時被球絆倒，又把球傳失給對手，對此我無法解釋，控球理應是他專長」。

歐國盃｜麥巴比復出兼開齋 法國仍遭波蘭逼和 奧地利險勝荷蘭後上奪首名