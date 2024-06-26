巴黎奧運｜羽毛球港隊出戰4項目　鄧謝配放下包袱再迎奧運　回望過程眼眶泛紅 (16:31)

巴黎奧運的羽毛球項目將於法國當地時間7月27日至8月5日舉行，每項雙打賽事只得16個參賽席位，港隊首席混雙代表鄧俊文／謝影雪坦承，今屆爭奪入場券的過程艱難，尤其謝影雪於2022年因甩骱提早「收咧」，錯過多項賽事致排名一度跌至26名，但兩人在去年5月1日起展開的計分周期回勇，先在6月的印尼公開賽掛銅、10月連續兩站殺入決賽，包括在法國公開賽摘銀及德國海洛公開賽奪冠，打破4年錦標荒。

謝影雪直言，今屆港隊隊友李晉熙／吳芷柔同時競逐奧運資格，令競爭變得更強，她更眼眶泛紅地說：「我們在這一年經歷了很多，熬了很久都沒甚麼起色，其實在奧運計分周期前，我覺得這次很難去到，但真的要爭分時，我們的狀態回來了，一步一步地爬上來，這是我生涯中一個很好的經歷。跌到這麼低，還可以爬上來，我要感謝和俊文，在低潮時從沒放棄」。

世界排名第7的「鄧謝配」在東京奧運取得第4，並吸引不少市民的關注，但鄧俊文直言已放下過去的成績，重新出發，謝影雪則說：「像以前的陳康教練所言，無論你做到甚麼都要放下，否則你一直背負那麼多東西，是不可以繼續向前行及進步」。

港隊總教練何一鳴表示，為協助「鄧謝配」備戰巴黎奧運，特意從印尼和廣東邀請男雙隊伍訪港陪練，同時會在練習期間模擬比賽嘈吵的環境，讓港隊習慣在這種氣氛下保持專注度，重申期望港將「輕裝上陣，創造奇蹟」。謝影雪透露印尼男雙隊已來港約一周，「平時較少有這麼高水準的對手，希望兩周內能改善速度和技術狀態」。

至於女雙組合楊霈霖／楊雅婷、男單的李卓耀與女單的盧善恩，4人皆是奧運「新丁」。李卓耀豪言會以金牌為目標，這名世界排名第17的港將表示「要夠膽說出來，迫出自己的決心」，又稱會預備好在最緊張情况下作賽，期望能打好每一球。

羽毛球港隊巴黎奧運出戰名單

運動員 項目

鄧俊文／謝影雪 混合雙打

楊霈霖／楊雅婷 女子雙打

李卓耀 男子單打

盧善恩 女子單打

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