歐國盃｜英格蘭悶和仍保首名出線　丹麥藉外圍賽戰績較佳居次　斯洛文尼亞歷史性晉16強 (05:19)

英軍領隊修夫基過去兩仗用人備受批評，今仗正選終有一個調動，由干拿加歷查取代阿歷山大阿諾特擔任中場，左閘勞基梳爾則傷癒回歸後備席。斯洛文尼亞隊則連續3仗派遣相同的11人上陣，其中門將奧比歷日前雖曾缺席操練，終無礙擔正。

取得首個攻門的是斯洛文尼亞隊，RB萊比錫前鋒班捷文施斯高5分鐘接應隊友二傳偷頭槌攻門，惟力度及加度均欠奉被英軍門將比克福特沒收。早段掌握控球權卻未見威脅攻勢的「三獅」，20分鐘曾透過一次漂亮組織，由菲爾科頓橫傳予布卡約沙卡射入空門，惟判證迅即舉旗示意科頓越位在先淪詐糊。30分鐘，英軍中場迪格蘭賴斯前場攔截後傳予哈利卡尼，後者在禁區頂施射，未能考驗奧比歷。英格蘭隊連番短傳組織未能撕破對手防線，半場與斯軍互交白卷。

英軍下半場由19歲小將明奈（前譯高比文奴）換入干拿加歷查，試圖加強中場活力。上半場仍可靠反擊尋找入球機會的斯洛文尼亞隊，換邊後進一步陷入捱打。首兩仗苦無上陣的機會的應屆英超最佳年輕球員得主高爾彭馬，70分鐘終首度登場，入替沙卡任右翼。賴斯75分鐘禁區外與科頓配合後施展半窩利，皮球僅掠門而過。彭馬補時階段接應卡尼橫傳，右路無人看管下射門乏力被接實。英軍末段再換入阿諾特和安東尼哥頓，惟全場12次起腳仍顆粒無收，只能與斯軍互交白卷。三獅保住首名出線，16強對手將是D組第3名荷蘭隊或E組第3名，並避過強敵德國、法國、西班牙及葡萄牙隊同處的「死亡上線」。

同組另一仗，丹麥隊同樣以0：0賽和有射手盧卡祖域入球被指越位遭推翻的塞爾維亞隊。當選此戰最佳球員的丹麥隊32歲中場基斯甸艾歷臣第133次為國披甲，壓過今屆入選但尚未登場的隊友卡積亞，獨佔隊史上陣最多紀錄。而丹麥隊與斯洛文尼亞隊同為3戰全和，得失球、得球及黃牌數量均相同，故兩隊繼次輪後須再以外圍賽總排名分高下；丹麥隊藉此力壓對手獲次名，16強硬撼A組首名兼東道主德國隊，斯軍因戰績勝過A組第3名匈牙利隊及B組第3名克羅地亞，篤定隊史首次晉身歐國盃淘汰賽階段，16強將鬥E組首名或鎖定F組首名的葡萄牙隊。塞爾維亞隊則以2分敬陪末席。