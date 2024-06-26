歐國盃｜麥巴比復出兼開齋　法國仍遭波蘭逼和　奧地利險勝荷蘭後上奪首名 (02:10)

麥巴比首仗對奧地利隊末段與敵軍後衛奇雲丹素爭頂致鼻樑骨折，上場對荷蘭隊退居板凳未上陣後，此戰終戴上面罩回歸擔正，與過去一季的巴黎聖日耳門（PSG）拍檔奧士文尼迪比利及今屆首亮相的巴特利巴高拿攜手攻堅。至於已無緣出線的波蘭隊，今仗有前兩仗僅後備入替的王牌射手利雲度夫斯基擺脫大腿傷勢，今屆首次正選登場。

「高盧雄雞」面對收起部分主力的波蘭隊，甫開賽展開強攻。迪比利11分鐘右路底線傳中，伏兵遠柱的左閘迪奧靴南迪斯後上撞射，被今仗頂替祖雲達斯門將施捷斯尼擔正的史高盧比斯基擋中柱彈出。迪比利19分鐘亦有起腳機會，惟接應中場尼高路簡迪傳球後近射再被史高盧比斯基擋走。波蘭隊34分鐘不甘示弱，利雲度夫斯基接應中場施連斯基傳中，迎頂頭槌僅斜出。史高盧比斯基41分鐘再把麥巴比的近門篤射瓦解，半場錄得4次撲救下，助波蘭隊半場守住0：0。

法國隊換邊後進攻火力有增無減，麥巴比49分鐘禁區外燙射，再被史高盧比斯基的飛撲搶風頭。不過該名今夏轉投皇家馬德里的射手55分鐘乘迪比利禁區內博得犯規，主射12碼中鵠，兩屆歐國盃上陣6次終開齋，隨即高興得「除罩」慶祝。法國隊取得領先後，於61分鐘一口氣收起拉比奧特、簡迪及巴高拿。不過他們在79分鐘因中堅烏柏美簡奴禁區內踢跌施域達斯基輸極刑，利雲度夫斯基首次操刀被法軍門將邁治蘭撲出，但球證經視像裁判（VAR）覆核後，指邁治蘭「偷步」離開白線予以重射，「羅拔仔」第2次主射則命中。法國隊終被逼和1：1，分組賽3戰取得的兩個入球，分別為烏龍球及12碼，攻力持續低迷。

至於賽前與法國隊同鎖定出線的荷蘭隊，同一時間對陣奧地利隊，開賽6分鐘因當耶爾馬倫回防攔截擺烏龍先落後，是今屆歐國盃第7個烏龍球。這名多蒙特翼鋒23分鐘錯失將功補過機會，接應雷恩達斯直線傳送單刀射門卻告斜出。「橙軍」半場落後0：1下，縱然換邊後兩分鐘一度由利物浦前鋒加普扳平，惟59分鐘再被奧軍翼鋒洛文奴舒密特接應中場基斯列治傳中頂破大門。荷蘭隊75分鐘憑迪比窩利妙射再追成平手，但奧軍5分鐘後再靠中場沙比薩窄角度勁射得手，令橙軍以2：3吞敗。

全取3分的奧地利，賽後力壓同失分的法國和荷蘭隊成為D組首名，躋身下線於16強將面對F組次名。法國隊以5分次名晉級後跌落擁有西班牙、德國及葡萄牙隊的上線，16強鬥E組次名。荷蘭隊雖跌落第3，仍以6組中的4隊最佳第3名出線，16強對手仍需視乎其他組別出線形勢。

D組積分榜

排名 球隊 賽 勝 和 負 分

1 奧地利 3 2 0 1 6

2 法 國 3 1 2 0 5

3 荷 蘭 3 1 1 1 4

4 波 蘭 3 0 1 2 1