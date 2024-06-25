劍擊｜港隊團體賽單日摘兩銅　女重缺江旻憓爭氣奪季　男佩相隔一屆再登頒獎台 (21:15)

香港女子重劍隊今屆團體賽因世界一姐江旻憓日前在個人賽傷退未能出戰下，找來佩劍大師姐歐倩瑩客串並任後備，由佘繕妡領銜陳渭泠及連翊希出戰，三人在首擊的8強未受考驗，在早早拉開比數下以45：21大勝哈薩克隊。4強面對近兩次交手均告負的國家隊，戰畢頭5局一度領先1分，但國家隊新星余思涵隨後一局面對陳渭泠獨取6分反超前，加上她再於末局以9：6挫佘繕妡，最終港隊以40：45飲恨，無緣連續3屆殺入決賽。港隊及後轉戰季軍戰面對日本隊則愈戰愈勇，逐漸拉開比數下終以45：35取勝，摘下一面銅牌。

由羅浩天、陳樂熹、何思朗及梁天晴組成男子佩劍港隊，昨則在16強以45：26大勝約旦隊後，於8強以45：37力克國家隊殺入4強，雖及後以37：45不敵韓國隊無緣決賽，但他們於季軍戰面對哈薩克隊，即使首局何思朗以1：5先負後一直處於劣勢，但戰至末段由羅浩天領銜追回分數，並在第8局反超前1分。「守尾門」的何思朗在隊友於場邊打氣下復勇，在最後一局以5：2力克對手，終以45：21反勝哈薩克奪季，繼前屆後再摘銅而回。

身為前男佩大師兄的香港劍擊隊領隊林衍聰，賽後接受本報訪問時坦言在現場見證師弟奪牌感高興，整體表現理想及展現出鬥志，他又特別點名稱讚首戰亞洲賽的陳樂熹及梁天晴表現超預期，認為成績證明男佩港隊的整體實力有明顯提升。

另外，亞洲賽明日將續演兩項團體賽，其中早前在男子重劍個人賽穿金戴銀的何瑋桁及吳浩天，將偕方凱申及吳霆騫轉戰團體賽；女子花劍港隊則由陳諾思伙拍鄭曉為、關渝澄及符珈嘉出戰。

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