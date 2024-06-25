巴黎奧運︱港柔道隊征奧歷史第3人　王嘉莉盼予後輩信心　初試啼聲冀打入8強 (19:30)

26歲的王嘉莉以亞洲女子排名第7躋身奧運，她將會參加女子48公斤以下級別項目，成為自1996年亞特蘭大奧運的女將巫靜惠，以及2012年倫敦奧運的男將張志業後，香港柔道隊歷來第3位踏上奧運舞台的選手。

王嘉莉對於首戰奧運感期待，又稱在今年年初得悉有機會拿下奧運入場券後，心態亦有不同，「知道自己可以爭入奧運後，勝負心變得更強」。這名世界排第57的港將，坦承4月在亞洲賽主場失利後陷入低潮，「我本身有能力擊敗對手，但最終失敗了，所以變得很頹廢，但我發現不能再這樣下去，加上媽媽和弟弟不斷安慰我，要我繼續努力應付接下來的比賽」。

王嘉莉今次征奧，同為港隊成員的胞弟王嘉祺會同行作陪練，其母親亦會到現場打氣，王嘉莉笑稱家人的支持讓自己更感安心。她又期望於巴黎奧運打入8強，並指出3屆世界冠軍的日本隊星將角田夏實，以及蒙古隊的應屆世界冠軍巴桑呼（Bavuudorjiin Baasankhuu）將為最大勁敵。王嘉莉續指，期望自己征奧能帶給下一代信心，「可能奧運是個遙不可及的舞台，但只要前面有人做到，後來的人就會有信心去追趕」。

巴奧女子48公斤以下級別項目比賽將於開幕禮翌日、即當地7月27日舉行，王嘉莉期望於未來一個月內加強體能應付硬仗，同時改善容易心散問題，「我們近日加強體能訓練，教練也有叫我們去跑樓梯，加強大腿的爆炸力，以應付4分鐘的賽事」。

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