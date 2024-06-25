歐國盃︱意軍功臣薩卡尼獲與迪比亞路世盃入球相提並論　莫迪歷慨嘆時不與我未回應國際賽去留 (18:00)

意大利隊今晨在B組末輪與克羅地亞隊合演生死戰，克軍在54分鐘有中場莫迪歷射12碼被意軍門將基安盧基當拿隆馬撲出，但不足1分鐘後莫迪歷隨即在下個攻勢將功補過近門射入開紀錄。落後的意大利直至98分鐘的補時階段，由在81分鐘才後備上陣翼鋒薩卡尼，接應後衛卡拉科利的地波傳送後推入左路熨射遠柱死角入網，終助意軍以1：1逼和克羅地亞，賽後3戰得4分力保次名出線，延續衛冕之路，16強將鬥A組次名的瑞士隊；反觀克軍則3戰得2分得第3名，須待其餘組別戰畢末輪，方知能否以6組中4支最佳第3名出線，但由於球隊得失球差為-3，形勢相當不利。

是役意軍功臣薩卡尼的入球，被當地傳媒拿來與名宿迪比亞路於2006年世界盃4強加時補時階段淘汰德國隊的奠勝球相提並論。對此他笑言：「我小時候已視迪比亞路為偶像，睡房會有對方的海報，被拿來與他比較當然令我感到自豪，這會是我畢生難忘的入球，最重要的是我們因此成功晉級。」

至於交出關鍵助攻的卡拉科利，完場一刻倒地掩面喜極而泣成為球迷熱話，他賽後喜言：「這刻我很難形容自己的心情，因為實在太高興了。我認為己隊值得這個入球，因全隊一直未有放棄，以毋懼的心拚到最後，才有這樣的結果。」惟他因黃牌累積滿額16強將要停賽，無緣鬥瑞士隊，他表示自己相信隊友有力填補自己的位置，更打趣道：「相信頂替我的球員表現肯定會更好。」

如今克羅地亞出線機會渺茫，莫迪歷亦概嘆時不與我，「『波係圓嘅』，有時就是沒有站在你一邊，正如這兩仗一般，但我仍想在此向一直支持我們的球迷說聲感謝」。而他又拒絕正面回應此仗是否他的國際賽最終戰，「我會再審視，但此刻不是談論這話題的時候」。而右閘祖薛史坦尼錫則謂：「全隊都為戰果感到極度失望，我們連續兩仗於最後階段失分，球隊已盡全力卻得不到應得的戰果。」

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