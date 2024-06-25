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歐國盃︱意大利補時逼和克羅地亞保次名晉16強　莫迪歷締最年長入球紀錄無助取勝 (05:23)

意大利隊在今晨（25日）歐洲國家盃B組最後一輪的出線生死戰，憑後備翼鋒薩卡尼補時8分鐘最後一擊熨射遠柱入網，戲劇性地以1：1逼和克羅地亞隊，保住次名晉身16強。反觀克羅地亞縱有老將莫迪歷打破歐國盃歷來最年長入球紀錄，惟球隊連續兩仗「臨尾香」遭逼和失分，由後上出線變晉級機會緲茫。

意大利相比上仗0：1負西班牙的正選陣容有3個變動，主帥史巴列堤由4人防線改回其慣用的3中堅陣式，前場改由列迪古與拉斯柏度尼攻堅；克羅地亞上仗遭阿爾巴尼亞補時逼和2：2，今仗非勝不可下正選亦作4個調動，包括中場盧卡蘇錫開賽4分鐘先以一記左腳勁射，要意軍隊長基安盧基當拿隆馬飛身撲出。

意大利及後有多次威脅攻門，前鋒列迪古20分鐘力壓克羅地亞後衛加華度爾迎頂柱邊出界；26分鐘，中場尼高路巴列拿禁區內無人看管下，接應傳中頭槌攻門，以及羅倫素柏歷堅尼35分鐘射門，都被門將利華高域撲走及接實，半場互無紀錄。

意大利今仗打和仍可次名出線，下半場換走若領黃牌便要停賽的柏歷堅尼，由大衛法迪斯入替，但這名國際米蘭中場一次禁區內防守前鋒卡拉馬歷射門時「省」中其手部，球證翻看視像裁判（VAR）後改判12碼，隊長莫迪歷於54分鐘主射縱被當拿隆馬「捉到路」救出，但這名38歲中場1分鐘後將功補過，在隨即下個攻勢門前補中打破僵局，亦令他以38歲零289日成為歐國盃歷來最年長入球球員，兼連續4屆歐國盃都有入球。

落後的意大利即換入費達歷高基艾沙傾力反撲，後衛巴斯東尼角球攻勢頂高後，尾段再換入3名鋒將施卡馬卡、尼高路法基奧利及薩卡尼盡地一煲，遲遲未能製造有效功勢下，卻在補時8分鐘最後一擊，由拉素29歲翼鋒薩卡尼推入左路熨射遠柱死角入網，取其首個國際賽入球，戲劇性為意大利扳平1：1。

至於篤定首名出線的西班牙隊，面對有前鋒美連達古被歐洲足協罰停賽的阿爾巴尼亞隊，正選除了中堅拿樸迪輪換多達10名球員，憑前鋒費倫托利斯開賽3分鐘在右路突入禁區射遠柱開紀錄的入球，小勝1：0。

「死亡B組」最終結果，西班牙成為今屆首支3戰皆勝全取9分出線的球隊；意大利取得關鍵1分後以4分保住B組次名，將於下周日16強對A組次名瑞士隊。克羅地亞連續兩仗補時被逼和後只得2分排第3，得失球為-3，要成為4隊最佳第3名之一晉身16強，機會相當緲茫。

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