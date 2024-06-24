劍擊︱張家朗亞洲賽16強反負下馬　蔡俊彥8強負國家隊一哥止步 (21:15)

前屆亞洲賽冠軍的張家朗，昨於科威特出戰這項巴黎奧運前最後大賽。現時世界排名第2的他在小組賽輕鬆出線後於淘汰賽首圈輪空，次圈他面對巴林隊劍手阿里艾拿美利未受太大考險，中段拉開比數下贏15：9過關。惟於16強轉戰世界第7的日本隊名將松山恭助，開賽初段展現強勢的家朗，率先打出7：0攻勢，其後戰至14：8後被形勢變得被動，最終被對方打出6：0攻勢後，再於決一劍落敗，反勝為敗後於16強飲恨，無緣爭取個人第6面亞洲賽個人賽獎牌。

至於世界排名第19的港隊男花二哥蔡俊彥，同樣躋身淘汰賽後於首圈輪空，在次圈先以15：3大勝卡塔爾隊劍手後，再於16強的「港隊內訌戰」以15：8擊敗隊友梁千雨。8強他面對世界第11的國家隊一哥莫梓維，早段稍稍落後，但其後他以多變的步法搶攻得手追平6：6，不過在暫停休息後莫梓維打出6：0攻勢拉開；此時蔡俊彥雖穩住陣腳力追至10：13，但隨後他因兩度「格劍」時衝力過猛撞倒對方，領兩黃後被罰分，加上其後再度失分下，終以10：15落敗，與個人歷來第2面亞洲賽個人獎牌緣慳一面。

其餘男花港將方面，除了新星梁千雨在次圈以15：14險勝新加坡隊劍手陳元康後，於16強不敵蔡俊彥外，崔浩然亦戰至16強以12：15敗予國家隊的許傑。

同日上演的女子佩劍個人賽，港將朱詠翹及薛雅齊透過小組賽躋身32強後，雖然分途先拔頭籌，但最終同告16強止步。

劍擊亞洲賽今將展開團體賽項目，其中女子重劍「世一」江旻憓日前在個人賽因傷退賽後，港隊今將由昨於女佩個人賽淘汰賽首圈止步的歐倩瑩客串隨隊，伙拍佘繕妡、陳渭泠及連翊希出戰女重團體賽。由羅浩天、陳樂熹、何思朗及梁天晴組成的男佩港隊，今亦將同日出戰團體賽爭佳績。

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