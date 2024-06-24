巴黎奧運︱東奧冠軍西矢椛資格賽失手　無緣衛冕女子滑板街式賽 (19:00)

西矢椛在2021年於東奧把握主場之利，在首次設立奧運項目的女子滑板街式賽奪標，並以13歲零330天之齡，成為日本隊奧運史上最年輕金牌得主，亦成為歷來第3年輕的奧運冠軍。東奧結束後，她續在這項目馬首是瞻，卻自今年5月後成績下滑，在日本隊排名跌落第5位，由於隊內只能有3人參加巴黎奧運，故此其形勢相當不利。

西矢椛最終在過去兩天於布達佩斯舉行的巴奧資格賽準決賽中失手而無緣決賽，而隊友吉澤戀、織田夢海和東奧季軍19歲的中山楓奈則最終包辦前三甲，其中織田夢海因總積分不及第4名的赤間凜音而無緣征奧。至於國家隊則落實由崔宸曦、曾文蕙和朱沅鈴攜手征奧。

同日在東奧女子滑板公園賽分獲得冠、亞軍的四十住櫻及開心那，則順利取得巴奧入場券，而在東奧男子滑板街式賽稱王的堀米雄斗則已於昨天篤定取得巴奧參賽權。另外，國家女子欖球隊在遺材賽決賽中24：7勝肯尼亞隊，以冠軍身分趕上巴奧「尾班車」。

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