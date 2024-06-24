歐國盃｜富克洛認德軍若爭標需求進　曾失知覺匈牙利前鋒證情况穩定 (17:31)

「日耳曼軍團」今仗雖在攻門、控球及傳球等數據上佔優，但受制於瑞士隊極具效率的後場聯防，遲遲未能打破悶局之餘，反而遭敵軍於28分鐘由鋒將丹尼杜耶接應隊友傳中球近門篤入先開紀錄。德軍直至下半場補時兩分鐘，才由後備上陣的前鋒富克洛接應傳中球頂入，助球隊驚險逼和1：1之餘，亦保住A組首名資格，晉級後會身處上線，16強將遇C組次名球隊；瑞士則取次名晉級，將在下線鬥B組次名球隊爭入8強。

富克洛今屆3仗皆後備上陣，雖然合共上陣時間不足90分鐘，卻分別於頭場及此仗各入一球，成為球隊首名出線的功臣。他賽後表示：「這是美妙的時刻，雖然並非淘汰賽，但在這大賽對手都是頑強的，我認為若我們要贏得錦標，整體還可以做得更好，並有需要在強敵面前取勝，證明球隊的能耐。」而德軍主帥拿高斯文則形容富克洛是陣中重要的後備殺手，「當他登場時有能力改變戰局及踢法，當你的陣容裏有像他這樣的球員是相當重要的」。而他亦大讚全隊的鬥志及精神面貌均令人滿意，絕對值得取得和局。

至於瑞士中場格列沙加是役獲膺全場最佳球員，歷來5次獲獎僅次於6次的葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）及西班牙隊名宿恩尼斯達。他賽後承認對末段失守感失落，但最重要是能夠出線，「第一個目標我們完成了，是時候放眼下一圈，我相信經過此仗後，任何對手都會對己隊多一份尊重」。瑞士主帥耶堅則謂：「在此我必須先稱讚麾下的努力，透過勤力的跑動及走位，踢出了我所希望的戰術部署。雖然未能以首名出線，但在分組賽保持不敗身亦是件正面的事，現在我們將好好準備16強的賽事。」

另外，同組匈牙利隊在完場前靠後備前鋒奇雲蘇保夫建奇功，以1：0絕殺蘇格蘭隊，以3戰得3分反壓只有1分的對方升上第3，保持透過6組中4支最佳第3名出線的機會。而是役匈軍正選前鋒班拿巴斯華加下半場與敵軍門鐲相撞後失去知覺，其後擔架抬離場送院，匈牙利足總賽後半小時證實，華加送院後情况穩定，「華加正在斯圖加特一間醫院治理，目前情况穩定，若有最新消息將再通知各位」。

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