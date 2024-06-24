歐國盃｜富克洛補時建功　德國逼和瑞士保首名　匈牙利絕殺重燃出線希望 (05:21)

已提前出線16強的德國隊，在主帥拿高斯文賽前表明不會輪換下，此戰正選繼續用上首兩仗擊敗蘇格蘭及匈牙利隊的11人。瑞士隊則收起上仗1：1逼和蘇格蘭隊的入球功臣梳頓沙基利；過去兩仗均後備入替的射手比列安保路則獲任正選，這名去年經歷膝傷長休的27歲前鋒，自前年12月世界盃以來國際賽首度擔正。

「日耳曼軍團」開賽2分鐘透過角球製造首個威脅埋門，中場卻奧斯長傳予夏維斯頭槌攻門，角度欠奉被瑞士隊門將恩尼森馬接實。德國隊17分鐘有安特列治的遠射彈地收起森馬，惟球證翻看視像裁判（VAR）片段，指德軍翼鋒穆斯亞拿此前攔截犯規在先。德國隊慘食詐糊後，28分鐘更被敵軍前鋒丹尼杜耶接應費奧拿傳中，快一步入楔篤入網窩，半場意外1球落後。

德國隊換邊後連番狂攻，科利安華迪斯49分鐘直線妙傳予穆斯亞拿，後者邊走邊射被森馬擋出。卻奧斯53分鐘禁區頂無人看管勁射，僅柱邊出界。拿高斯文61分鐘作出首兩個調動，惟僅換入兩名守將尼高舒洛達碧克和大衛拉林，至65分鐘則再換入賀芬咸中鋒麥斯比亞。頻頻參與進攻的右閘甘美治，69分鐘離門6碼起腳，被效力曼城的瑞士隊後衛文路爾艾簡治以身軀擋走。

德國隊75分鐘收起雙星穆斯亞拿及華迪斯，換上利萊辛尼和富克洛搶攻，但84分鐘幾乎被瑞士隊再下一城，只是把球送入網內的魯賓華加斯越位在先。德軍末段再有夏維斯近門以肩膀攻門中楣。戰至補時1分鐘，德國隊憑富克洛再當後備殺手，接應拉林左路傳中跳頂入網，終以1：1和局驚險保住首名。德國隊16強將面對C組次名，惟中堅莊拿芬泰希此戰上半場因舉腳過高領黃，今屆累積兩面黃牌後16強須停賽。瑞士隊16強則面對B組次名球隊。

同一時間舉行的A組另一仗，有後衛基蘭泰亞尼因傷退隊的蘇格蘭硬碰必須全取3分延續出線希望的匈牙利隊。匈牙利隊全場形勢佔優下，至補時10分鐘才靠後備入替的前鋒奇雲蘇保夫建奇功以1：0絕殺，兼以3分反壓對方搶下第3名，仍有望以4隊最佳第3名晉級；僅得1分的蘇格蘭隊則包尾出局。匈牙利前鋒班拿巴斯華加此戰下半場與蘇軍門將安格斯根恩爭球後相撞倒地，場上失去知覺，醫療團隊以帆布遮蓋進行治療，終以擔架將其抬離場，獲球迷鼓掌以表支持。而蘇保夫完成絕殺後，亦手持華加的球衣致意。匈牙利足總賽後半小時證實，華加送院後情况穩定。

A組積分榜

排名 球隊 賽 勝 和 負 分

1 德國 3 2 1 0 7

2 瑞士 3 1 2 0 5

3 匈牙利 3 1 0 2 3

4 蘇格蘭 3 0 1 2 1