明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

劍擊｜何瑋桁險勝隊友吳浩天奪亞洲賽男重金牌　寫港隊歷史 (23:38)

亞洲劍擊錦標賽今（23日）續於科威特上演，已取巴黎奧運資格的港將何瑋桁，與隊友吳浩天分途過關斬將，雙雙首度殺入決賽，最終何瑋桁以15：14險勝吳浩天，奪得港隊在此項目歷來首面亞洲賽金牌，亦為他下月底征奧打下強心針。

今屆亞洲賽以頭號種子出戰的何瑋桁，首圈輪空下先於次圈淘汰韓國隊劍手，再於16強戰至決一劍反勝哈薩克隊的沙拉莫夫。8強他以15：9淘汰另一韓將馬世健後，再於4強以15：13力克哈薩克隊好手耶歷克薛迪，決賽硬撼港隊隊友吳浩天。

以15號種子出戰的吳浩天則由首圈打起，先後淘汰來自卡塔爾及新加坡的劍手後，再於8強以15：12力克2號種子的日本隊好手見延和靖。他晉級4強後再淘汰另一日本隊劍手古俣聖，與何瑋桁同樣首闖亞洲賽決賽，上演「港隊內訌決戰」。

雙方在決賽疑因「熟路」打得謹慎，但吳浩天在中段一度取得兩分優勢，但何瑋桁其後靠多變的進攻在末段反超前1分，及後二人多次同時得分下，最終何瑋桁以15：14險勝吳浩天封王，取得港隊歷史首面男重個人賽錦標，二人包辦金、銀牌亦同樣寫下男重港隊里程碑。

至於即將初次征奧的港將陳諾思，今在女子花劍個人賽戰至16強以9：15不敵去年杭州亞運銀牌得主的日本隊星將上野優佳出局。港隊大師姐鄭曉為則力戰至8強以8：15不敵韓籍2號種子洪世娜，與獎牌緣慳一面。

相關字詞﹕體育 編輯推介 劍擊 何瑋桁 吳浩天 重劍 亞洲劍擊錦標賽 陳諾思 鄭曉為

上 / 下一篇新聞