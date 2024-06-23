劍擊｜何瑋桁險勝隊友吳浩天奪亞洲賽男重金牌　寫港隊歷史 (23:38)

今屆亞洲賽以頭號種子出戰的何瑋桁，首圈輪空下先於次圈淘汰韓國隊劍手，再於16強戰至決一劍反勝哈薩克隊的沙拉莫夫。8強他以15：9淘汰另一韓將馬世健後，再於4強以15：13力克哈薩克隊好手耶歷克薛迪，決賽硬撼港隊隊友吳浩天。

以15號種子出戰的吳浩天則由首圈打起，先後淘汰來自卡塔爾及新加坡的劍手後，再於8強以15：12力克2號種子的日本隊好手見延和靖。他晉級4強後再淘汰另一日本隊劍手古俣聖，與何瑋桁同樣首闖亞洲賽決賽，上演「港隊內訌決戰」。

雙方在決賽疑因「熟路」打得謹慎，但吳浩天在中段一度取得兩分優勢，但何瑋桁其後靠多變的進攻在末段反超前1分，及後二人多次同時得分下，最終何瑋桁以15：14險勝吳浩天封王，取得港隊歷史首面男重個人賽錦標，二人包辦金、銀牌亦同樣寫下男重港隊里程碑。

至於即將初次征奧的港將陳諾思，今在女子花劍個人賽戰至16強以9：15不敵去年杭州亞運銀牌得主的日本隊星將上野優佳出局。港隊大師姐鄭曉為則力戰至8強以8：15不敵韓籍2號種子洪世娜，與獎牌緣慳一面。