歐國盃︱球迷屢衝入場尋C朗　馬天尼斯關注保安問題 (18:52)

馬天尼斯說：「葡萄牙隊此役延續了首戰2：1勝捷克隊的表現，不同之處是己隊這次早段已先開紀錄，球員亦因此既可更冷靜和放鬆心情比賽，亦能更專注防守及控制戰局。以分組賽首名晉級是件好事，因為隊中還有很多值得上陣的球員，他們理應獲得機會，並可提升球員之間的競爭。我覺得我們已為淘汰賽準備就緒。」

馬天尼斯又特別提及比賽途中屢次有球迷衝落球場，與39歲的葡軍隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）拍照事件，「幸而支持者是出於善意，但你必須知道若他們出於惡意，便會注定成大錯」。另外，第6次出席歐國盃決賽周的C朗，此役改寫了累計上陣27場共2333分鐘，以及8次助攻並肩捷克隊名宿普波斯基的紀錄。此外，土耳其隊的19歲新星艾達古拿至70分鐘才後備上陣，教練蒙迪拿賽後證實這名皇家馬德里中場首仗打敗格魯吉亞隊期間受傷，故此認為對方這仗不能比賽超過30分鐘。

比利時隊「喼頓」奇雲迪布尼也對擊敗羅馬尼亞隊感到滿意，下周五便33歲的他說：「相比於首仗不敵斯洛伐克，我軍這仗表現大為改善，若非錯失一些機會，應可以較大比數勝出。」他承認「歐洲紅魔鬼」今屆加入很多年輕球員，並令自己責任更加重大，「我年紀漸大，必須把握最後幾年，向後輩展現作為一個球員和一個領袖的風範」。此外，比軍的31歲前鋒盧卡古此仗開賽73秒便交出助攻，卻在下半場因越位在先再次被判入球無效，而連同首仗負斯洛伐克隊在內，累計個人三度「食詐糊」，至今兩戰仍「食白果」。

E組4軍目前同是兩戰1勝1負得3分，排名依次是羅馬尼亞、比利時、斯洛伐克及烏克蘭隊，而下周四凌晨將上演兩場出線關鍵戰役，分別是羅馬尼亞對斯洛伐克和比利時對烏克蘭。

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