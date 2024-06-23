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單車︱李思穎香港公路單車個人賽封后　有望雙線征奧 (17:50)

香港公路單車錦標賽個人公路賽今早（23日）於天水圍上演，這項賽事亦為港隊巴黎奧運隊內選拔的最後一項計分賽事，最終「小車神」李思穎在女子精英組奪冠。中國香港單車總會預料下周公布奧運參賽名單，李思穎直言期望於奧運雙線出擊，兼戰場地和公路賽。

香港單車隊在巴黎奧運共得3張入場券，包括男、女子公路賽及場地單車的女子全能賽，公路賽席位則作隊內選拔，包括早前在內蒙古的全國公路錦標賽及本周的香港公路單車錦標賽，李思穎在女子精英組8圈、共56公里的賽事中，憑最後衝刺奪得冠軍，港隊隊友張履檾及梁穎儀分列第2、3位。男子精英組鬥17個圈、共120公里，繆正賢和吳森鐳中段帶出後包辦頭二，劉允禧獲季軍，杭州亞運路單車男子個人計時賽銅牌劉允祐則以第9名衝線。

李思穎上屆以些微差距失落東京奧運資格，這名23歲「小車神」料今屆如願征奧，她直言心情既緊張又期待，期望改善衝刺能力並於場地單車全能賽能取頭10。她日前於歐洲的公路賽寓賽於操，自覺技術和思想上亦有進步，「歐洲的賽道很窄，同時有百多人比賽，我好像真正認識歐洲單車文化，學到在主車群中的生存技巧，進攻走位上大膽了，有碰撞也要努力追上去」。

梁穎儀昨於新娘潭舉行的個人計時賽踩出個人最佳成績22分58.42秒，以25.87秒力壓李思穎奪冠，惟今日公路賽僅獲第3，她直言自己取得奧運資格的機會只是「五十五十」，但已竭盡全力。巴黎奧運的女子公路賽於8月4日上演，場地單車女子全能賽則於11日舉行，港隊總教練的達海飛不排除由李思穎兼戰兩項賽事，但也指出梁穎儀不斷進步，公路賽人選有待單車總會公布。

此外，達海飛亦冀港將在奧運放下包袱，避免不必要壓力，「以往我們有李慧詩，會期望她贏獎牌，但新一代車手對最高水平的賽事仍較陌生，甚至今次會是他們的第一次奧運，因此我會說期望較以往低一點」。港隊在周三將赴意大利參與場地賽，之後轉往法國備戰巴黎奧運。

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