單車︱李思穎香港公路單車個人賽封后　有望雙線征奧 (17:50)

香港單車隊在巴黎奧運共得3張入場券，包括男、女子公路賽及場地單車的女子全能賽，公路賽席位則作隊內選拔，包括早前在內蒙古的全國公路錦標賽及本周的香港公路單車錦標賽，李思穎在女子精英組8圈、共56公里的賽事中，憑最後衝刺奪得冠軍，港隊隊友張履檾及梁穎儀分列第2、3位。男子精英組鬥17個圈、共120公里，繆正賢和吳森鐳中段帶出後包辦頭二，劉允禧獲季軍，杭州亞運路單車男子個人計時賽銅牌劉允祐則以第9名衝線。

李思穎上屆以些微差距失落東京奧運資格，這名23歲「小車神」料今屆如願征奧，她直言心情既緊張又期待，期望改善衝刺能力並於場地單車全能賽能取頭10。她日前於歐洲的公路賽寓賽於操，自覺技術和思想上亦有進步，「歐洲的賽道很窄，同時有百多人比賽，我好像真正認識歐洲單車文化，學到在主車群中的生存技巧，進攻走位上大膽了，有碰撞也要努力追上去」。

梁穎儀昨於新娘潭舉行的個人計時賽踩出個人最佳成績22分58.42秒，以25.87秒力壓李思穎奪冠，惟今日公路賽僅獲第3，她直言自己取得奧運資格的機會只是「五十五十」，但已竭盡全力。巴黎奧運的女子公路賽於8月4日上演，場地單車女子全能賽則於11日舉行，港隊總教練的達海飛不排除由李思穎兼戰兩項賽事，但也指出梁穎儀不斷進步，公路賽人選有待單車總會公布。

此外，達海飛亦冀港將在奧運放下包袱，避免不必要壓力，「以往我們有李慧詩，會期望她贏獎牌，但新一代車手對最高水平的賽事仍較陌生，甚至今次會是他們的第一次奧運，因此我會說期望較以往低一點」。港隊在周三將赴意大利參與場地賽，之後轉往法國備戰巴黎奧運。

其他報道：游泳︱何詩蓓意大利國際賽100自添銀

其他報道：歐國盃︱開賽73秒射破羅馬尼亞 比利時生死戰贏兩球 E組4隊同分鬥到最後

其他報道：歐國盃︱土耳其嚴重犯錯送烏龍 葡萄牙兩連勝首名出線 C朗單刀橫傳獻助攻