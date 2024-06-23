明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐國盃︱開賽73秒射破羅馬尼亞　比利時生死戰贏兩球　E組4隊同分鬥到最後 (05:01)

首仗落筆打三更的比利時隊，在今晨（23日）歐洲國家盃E組次仗的出線生死戰，憑復任正選的中場泰利文斯開賽僅1分13秒閃電入球，加上隊長奇雲迪布尼下半場建功，以2：0擊敗羅馬尼亞隊。賽後E組4隊同得3分均有出線機會，將於下周四最後一輪決勝負。

比利時首仗爆冷0：1不敵斯洛伐克隊，賽前在同組其餘3隊均獲3分下已無退路，今仗面對首仗3：0大勝烏克蘭隊的羅馬尼亞，主帥泰迪斯高在正選作出4個調動，包括起用37歲老將中堅維頓漢、阿士東維拉中場泰利文斯及西維爾前鋒盧克巴基奧等。在這場出線生死戰，比利時國王菲利普及王子加布里埃爾等王室成員都有入場。

比利時甫開賽即有好開始，中鋒盧卡古在禁區內控定球再後傳予泰利文斯推射破網，73秒閃電打開紀錄，亦是這支「歐洲紅魔」隊史最快入球，以及歐國盃歷來第3快入球；最快入球同在今屆，為較早前B組阿爾巴尼亞隊中場尼迪美巴拉美僅23秒的入球。

羅馬尼亞4分鐘反擊，後衛安德列布卡接應罰球傳中頭槌攻門，門將卡斯迪爾斯單手僅托出。上仗做「大嘥鬼」的盧卡古於12分鐘有首次射門被敵衛封阻，6分鐘後羅馬尼亞門將列達再救出盧克巴基奧的射門；這名36歲門將其後再撲出翼鋒謝利美杜古窄角度射門，比利時半場領先1：0。

換邊後初段，比利時有迪布尼起腳僅擦柱出界，其曼城隊友杜古於62分鐘突破亦射中網側。上仗對斯洛伐克兩度入球「詐糊」的盧卡古，在65分鐘單刀破網又被視像裁判（VAR）指手部越位而無效；這名31歲中鋒於3分鐘後門前轉身抽射又射中列達不入。門將卡斯迪爾斯於71分鐘救出單刀後，在80分鐘大腳長傳助攻，這次輪到迪布尼成功突破越位督射入網，鎖定勝局贏2：0，這名32歲中場亦連續兩屆歐國盃有入球。

賽後E組4隊同樣兩戰3分，羅馬尼亞與開齋的比利時藉較佳得失球排前兩名，後者下周四最後一輪將鬥日前全取3分的烏克蘭；羅馬尼亞則鬥斯洛伐克。

歐國盃︱土耳其嚴重犯錯送烏龍　葡萄牙兩連勝首名出線　C朗單刀橫傳獻助攻

相關字詞﹕體育 編輯推介 比利時 羅馬尼亞 歐國盃 歐洲國家盃 盧卡古 迪布尼 泰利文斯

上 / 下一篇新聞