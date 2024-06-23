歐國盃︱開賽73秒射破羅馬尼亞　比利時生死戰贏兩球　E組4隊同分鬥到最後 (05:01)

比利時首仗爆冷0：1不敵斯洛伐克隊，賽前在同組其餘3隊均獲3分下已無退路，今仗面對首仗3：0大勝烏克蘭隊的羅馬尼亞，主帥泰迪斯高在正選作出4個調動，包括起用37歲老將中堅維頓漢、阿士東維拉中場泰利文斯及西維爾前鋒盧克巴基奧等。在這場出線生死戰，比利時國王菲利普及王子加布里埃爾等王室成員都有入場。

比利時甫開賽即有好開始，中鋒盧卡古在禁區內控定球再後傳予泰利文斯推射破網，73秒閃電打開紀錄，亦是這支「歐洲紅魔」隊史最快入球，以及歐國盃歷來第3快入球；最快入球同在今屆，為較早前B組阿爾巴尼亞隊中場尼迪美巴拉美僅23秒的入球。

羅馬尼亞4分鐘反擊，後衛安德列布卡接應罰球傳中頭槌攻門，門將卡斯迪爾斯單手僅托出。上仗做「大嘥鬼」的盧卡古於12分鐘有首次射門被敵衛封阻，6分鐘後羅馬尼亞門將列達再救出盧克巴基奧的射門；這名36歲門將其後再撲出翼鋒謝利美杜古窄角度射門，比利時半場領先1：0。

換邊後初段，比利時有迪布尼起腳僅擦柱出界，其曼城隊友杜古於62分鐘突破亦射中網側。上仗對斯洛伐克兩度入球「詐糊」的盧卡古，在65分鐘單刀破網又被視像裁判（VAR）指手部越位而無效；這名31歲中鋒於3分鐘後門前轉身抽射又射中列達不入。門將卡斯迪爾斯於71分鐘救出單刀後，在80分鐘大腳長傳助攻，這次輪到迪布尼成功突破越位督射入網，鎖定勝局贏2：0，這名32歲中場亦連續兩屆歐國盃有入球。

賽後E組4隊同樣兩戰3分，羅馬尼亞與開齋的比利時藉較佳得失球排前兩名，後者下周四最後一輪將鬥日前全取3分的烏克蘭；羅馬尼亞則鬥斯洛伐克。

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