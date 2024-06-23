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歐國盃︱土耳其嚴重犯錯送烏龍　葡萄牙兩連勝首名出線　C朗單刀橫傳獻助攻 (01:53)

葡萄牙隊今晨（23日）在歐洲國家盃F組次仗，憑對手後防嚴重犯錯擺烏龍，加上基斯坦奴朗拿度（C朗）「單刀橫傳」無私助攻般奴費南迪斯建功，以3：0輕取土耳其隊，兩連勝提早鎖定首名出線。

葡萄牙上仗2：1絕殺反勝捷克隊，今仗由3中堅改回踢4人後防陣式，防中祖奧包連夏復任正選；首仗同樣全取3分的土耳其，上仗對格魯吉亞隊射入世界波、打破C朗歐國盃處子戰最年輕入球紀錄的19歲新星艾達古拿則先列後備。

開賽2分鐘C朗即有攻門，但接應傳中窩利乏力，被今仗正選把關的土耳其門將比恩迪亞輕鬆接實；這名39歲球星15分鐘插花扭過對手再傳中，隊友拉菲爾利亞奧頂高。戰至21分鐘葡軍打開紀錄，左閘紐奴文迪斯傳中，土耳其守將解圍不遠，被貝拿度施華「執雞」施射得手，是這名曼城中場首個大賽決賽周入球。28分鐘，土耳其嚴重犯錯再失一球，後衛艾卡耶甸回傳時未有望比恩迪亞的位置，令這名門將失位，結果與隊友立即回防都未及阻止皮球溜入網窩，成為今屆賽事第6個烏龍球。這入球源於祖奧簡斯路傳球與C朗誤會而被對手截球，他們立即攤開雙手抱怨之際，豈料對方「大送禮」後，隨即改為高舉雙手慶祝。土耳其前鋒艾度路高奴近射被門將迪奧高哥斯達用腳擋出，以及C朗在36分鐘射高，葡軍半場領先2：0。上半場兩隊共有5面黃牌，包括翼鋒拉菲爾利亞奧連續兩仗被指插水領黃，須下仗對格魯吉亞停賽。

葡萄牙主帥馬天尼斯換邊後立即收起有黃牌在身的利亞奧與包連夏，56分鐘再入一球，C朗突破越位後意外地「單刀橫傳」，造就中場般奴費南迪斯輕鬆射入曼聯隊友比恩迪亞大門。C朗亦以39歲零138天，成為歐國盃史上最年長助攻球員，並累積7次超越捷克名宿普波斯基，成為歐國盃歷來助攻王。葡軍終大勝3：0。比賽尾段先後有多名球迷衝入球場欲近距離接觸C朗等球星。

葡萄牙賽後兩戰全取6分，在土耳其只得3分、捷克及格魯吉亞隊各得1分下，提早一輪鎖定首名出線，成為繼德國及西班牙隊後第3隊出線16強，最後一輪於下周四鬥格魯吉亞，土耳其則鬥捷克要力爭不敗保次名晉級。

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