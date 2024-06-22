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女足｜傑志煞科反勝車路士足校衛冕封后　半職業化3年終奪8月女子亞冠外資格 (23:07)

傑志今晚（22日）在賽馬會女子甲組聯賽的爭標組煞科戰，憑張煒琪及鄺穎茵各入一球，在石硤尾公園球場以2：1反勝車路士足球學校（香港），以2分反壓宿敵，成功衛冕兼報卻上周女子足總盃決賽落敗之仇，並取得將於8月底展開的女子亞冠外圍賽資格。

傑志剛於周日在女子足總盃1球僅負車路士足球學校飲恨，兩隊今晚在聯賽爭標組煞科再次相遇，11分鐘被車校小將陳綺馨門前笠射先開紀錄，半場領先1：0。賽前「藍鳥」落後2分，今仗許勝不許和才能衛冕，下半場傾力反撲，戰至56分鐘終由射手張煒琪在禁區頂窩利攻破大門扳平，「藍鳥」4分鐘後反超前，翼鋒鄺穎茵在門前混戰中趁對方遲遲未能解圍，門前加一腳督入，憑這個入球加上尾段抵禦對方凌厲攻勢，終保持2：1勝局完場，賽前17戰46分，以2分反壓對方衛冕聯賽冠軍，張煒琪今季則以31球成為神射手。

傑志女足憑藉這個冠軍，終獲得出戰來季女子亞冠外圍賽的資格，賽事將於8月25至31日在約旦、沙特阿拉伯、馬來西亞及泰國其中一組主辦地集中舉行，7月18日抽籤。

主教練張寶春表示，今仗勝因在球員的決心及鬥志，承認球隊今季季中有兩名主力外流及季尾持續有傷兵，影響到全季表現。他提及，傑志女足3年前起半職業化就是為亞冠外，如今終達目標，透露球隊休息一兩周後便會隨即備戰，又稱若球會情况許可，會考慮在中前場位置增兵，包括本地及研究是否需要外援。

至於張煒琪表示，經過上周失利，今仗決心更大，並多壓逼及多嘗試射門，終成功反勝。後衛鍾貝琪稱，對於將成首支香港女子球隊代表出外亞冠外，感到份外感動，「今季對車校都是輸波或打和，今場球隊展示好想贏的心態，雖然初段落後時有點氣餒，但半場經調整，每人走多一步，令我們能夠反勝。這個亞冠外資格不算來得遲，是很難得的入場券，這是第一步」。鍾貝琪透露球隊緊接會安排集訓以應付亞冠外，並提及傑志男、女隊今季成績「未如理想」下，「作為女子隊我們都想爭這一口氣，希望球迷可以繼續支持傑志、支持香港足球」。

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