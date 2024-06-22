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歐國盃︱迪甘斯嘆法國把握入球力弱　盼麥巴比對波蘭復出破入球荒　高文認荷蘭重防守沉悶 (18:24)

法國隊今晨（22日）在歐洲國家盃D組次輪與荷蘭隊互交白卷，主帥迪甘斯嘆麾下把握入球力弱，並期望此役因鼻樑骨折缺陣的鋒將基利安麥巴比，下周二凌晨最後一輪碰已成首支分組賽出局的波蘭隊時能及時復出，以改善「高盧雄雞」的扣關能力。

荷、法兩軍賽後兩戰同得4分，在歐國盃Ｄ組分列榜首和次名，而首戰藉奧地利隊輸烏龍波贏1：0的法國隊，亦因此成為這大賽歷來首支無球員破門下，卻在分組賽首兩戰得4分的球隊。教練迪甘斯說：「我們已做足一切，無奈球員欠臨門一腳，只能與這仗踢得較保守的荷蘭隊各1分。」

迪帥又提及基利安麥巴比的傷勢漸好轉，「若這是一場決定性的比賽，我或會再三考慮是否派和他上陣」，惟迪帥亦考慮到麥巴比的感覺，「始終他須戴上面罩比賽，那是會影響視力的，這是一種冒險。我希望他未來數天繼續康復，下場對波蘭隊時可為球隊重拾射門鞋」。至於此仗第5次擔任隊長的前鋒基沙文，則為浪費兩個近射的黃金機會而深表遺憾，但亦稱「我們不用恐慌，球隊的入球將會出現」。另據歐洲足協規例，球員比賽時只可戴上單一顏色面罩比賽，故此麥巴比此役賽前戴上黑色面罩熱身，有別於日前練習時使用的法國的紅白藍色國旗面罩。

另一邊廂，荷蘭教頭朗奴高文也承認球隊此役注重防守和比較沉悶，但說：「法國是熱門奪標球隊呢！而且我相信他們也為取1分而高興。」他又特別質疑麾下中場沙維西蒙斯曾在下半場建功，卻因隊友杜費斯越位而判入球無效，「杜費斯當時並沒參與進攻，故此該入球應該成立」。

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