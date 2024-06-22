港超︱晉峰深水埗棄戰港超自降甲組　來季暫餘8隊　傳九龍城有意升班 (12:17)

晉峰季尾盛傳先後與多隊商討合拼方案，亦曾入紙希望續戰港超，但最終未能成事。港超聯賽會昨午開會後，何信賢證實晉峰本周初已向足總申請自降港甲聯賽，決定暫時離開職業足球的舞台。他事後在社交網撰文致歉，盼職球員及球迷理解球會決定，稱過去4年未能有好成績報答兩位班主付出，亦令很多支持的球迷失望，「沒有帶來好的成績，希望你們可以原諒我！」他續說，香港所有足球從業員都好需要各界支持，希望將來有更多老闆或企業能夠支持香港足球。

晉峰於2020/21年球季在疫情期間首戰港超，起用粉紅色主場球衣，首季以尾二第7名完成，前季排尾三第8，季中曾簽入今季轉投大埔的香港足球先生陳肇鈞，以及煞科戰安排台灣人氣女團「樂天女孩」訪港入場助興；然而上季20戰僅1勝7分排第11名包尾。班主之一黃俊雄除了是香港足總董事局成員，亦是現屆深水埗區議員。

另邊廂，深水埗雖然本月初曾公開「最後呼籲」，稱需一周內籌得不少於150萬元贊助資金才能續留港超，亦在球衣義賣活動籌得約5萬元。然而這支地區球隊今午宣布，經過多次磋商，目前仍欠缺足夠商業贊助支持來季球會營運，經再三考慮決定退出港超。總監高俊基提及，有兩間贊助商在最後一刻決定退出，因此宣布將棄戰港超及自降甲組，稱已盡力爭取留下及不留遺憾。

隨着晉峰及深水埗退出，來季港超目前只餘8隊。有指應屆港甲冠軍駿英九龍城有意升班，若然成事將由上季曾任深水埗助教的陳銘剛執教，陣中兩名前港腳曾錦濤及陳文輝亦會隨隊再戰港超。