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歐國盃︱法國激戰悶和荷蘭　基沙文兩失機麥巴比未落場　西蒙斯入球詐糊 (05:05)

今屆歐洲國家盃分組賽矚目一戰，法國隊今晨（22日）在D組次仗，在球星基利安麥巴比因傷只列後備未有上陣，以及擔任隊長的基沙文錯失兩次入球良機，最終0：0悶和曾有入球被判「詐糊」的荷蘭隊，亦是今屆首場未有入球賽事。

兩支D組首仗旗開得勝的球隊於萊比錫的紅牛球場較量，上仗對奧地利隊尾段撞爆鼻樑骨折的基利安麥巴比，雖在賽前有熱身並戴上黑色淨色面罩，惟他今仗如法國傳媒賽前報道先列後備，改由基沙文戴上隊長臂章兼推前任輔鋒，與馬體里體育會隊友的荷蘭前鋒迪比鬥射術，中場改用曹亞文尼正選；賽前另一焦點的米蘭雙雄兩閘、國際米蘭的荷蘭右閘鄧費斯再遇AC米蘭的法國左閘迪奧靴南迪斯，前者今年在意甲冠軍勝利巡遊期間曾舉起羞辱對方的旗幟，雖事後在社交網發文道歉，難逃被意大利足總罰款。

兩隊今仗快上快落互有攻門，荷蘭正選唯一變動、今屆首次上陣的右翼衛謝利美費林邦，開賽不足1分鐘後上半單刀射門，法國門將邁治蘭僅撲到。13分鐘法國有黃金機會，中場拉比奧特突入至細禁區竟門前橫傳，惟基沙文走前一步未能起腳，他及後在緊接攻勢射門又高出。2分鐘後，荷蘭前鋒加普還以顏色左路切入右腳抽射，再被邁治蘭撲出；法國前鋒馬古斯杜林於27分鐘突破越位起腳但射高，半場互無紀錄。

換邊後初段法國主導賽事頻頻進攻，基沙文於65分鐘再有入球良機，但他接應尼高路簡迪妙傳入楔門前起腳乏力，被荷蘭門將華布根擋走；荷蘭3分鐘後曾由中場沙維西蒙斯在混戰中冷箭補射入網，但旁證及視像裁判（VAR）覆核後，指其隊友鄧費斯在越位位置兼在邁治蘭身旁，被指影響後者撲救而判「詐糊」。法國尾段換入中鋒基奧特，荷蘭亦派出上仗對波蘭隊奠勝功臣的後備奇兵韋格賀斯，惟雙方未能打破僵局下，最終踢成0：0各得1分。麥巴比結果只坐後備席未有上陣。

賽後法國與荷蘭同樣1勝1和得4分，續排D組前兩名，奧地利隊3分排第3，波蘭隊兩戰全敗後肯定包尾，成為今屆首支出局球隊。法國下周三凌晨最後一仗將對波蘭，荷蘭則鬥奧地利。

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