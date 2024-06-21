歐國盃｜烏克蘭反勝斯洛伐克　響勝鼓扭轉出線局面 (22:57)

兩軍首輪均遭逢意外賽果。上仗0：3慘敗羅馬尼亞腳下的烏克蘭隊，此戰陣容有4個改動，包括收起上仗出現失誤的皇家馬德里門將盧連，換上效力賓菲加的杜賓。相反，斯洛伐克上仗爆冷以1：0小勝比利時隊後，本仗沿用該戰的勝利11人。

斯洛伐克秉承首輪贏波的高昂士氣，今仗早段憑高位壓迫搶得上風。縱使烏軍門將杜賓三番撲救，17分鐘仍被斯洛伐克隊翼鋒艾雲舒蘭斯接應夏拉斯連傳中，力壓阿仙奴守將辛真高頭槌頂破大門，連續兩仗有「士哥」，亦是自斯洛伐克獨立後隊史第二人在國際大賽單屆入超過一球。烏克蘭隊失守後嘗試搶回主導，透過快速側擊製造機會，最接近的埋門有翼衛泰姆卓克右路割草式射門，皮球在斯軍門將杜巴夫卡手尖觸及後中外柱彈出，半場烏軍續1球落後。

一路漸見起色的烏克蘭隊，54分鐘終反擊奏效，辛真高左路地波傳中，中場沙柏蘭高第一時間左腳燙射死角得手，助球隊今屆「開齋」兼扳平。烏軍乘勢大舉壓前，車路士翼鋒梅迪歷74分鐘與後備入替的射手耶梅卓克有一次2打1機會，惟後者傳球稍慢致前者射門角度受限，窄角度起腳只能中柱彈出。耶梅卓克80分鐘再有機會，這次接應沙柏蘭高長傳，在杜巴夫卡出迎遲疑下，一控一射攻破對手十指關。烏軍終憑該奠勝球扭轉敗局，以2：1的勝仗取得關鍵3分。