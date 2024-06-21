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欖球｜港女隊七欖奧運遺材賽E組首戰大勝巴拉圭　明轉戰牙買加烏干達 (21:45)

一連3日的世界七人欖球奧運遺材賽今（21日）假摩納哥展開，香港女隊憑莊嘉欣大演帽子戲法，加上藍嘉敏及高香慧各建一功，以33：15大勝巴拉圭隊，在E組旗開得勝。

香港男、女子七人欖球隊在去年11月在大阪舉行的亞洲區巴黎奧運資格賽失利，雙雙轉戰遺材賽爭取奧運最後一席。在這次遺材賽，12支參賽球隊共分成3組，男隊與西班牙、巴布亞新畿內亞及巴西隊位列C組，女隊則與烏干達、巴拉圭及牙買加隊同列E組。在單循環的小組賽後，每組頭兩名及兩支成績最好的第3名球隊可晉級8強，再透過淘汰賽決出冠軍，以爭奪巴黎奧運資格。

香港女隊在E組首戰面對巴拉圭隊，在開賽僅兩分鐘率先失守，但莊嘉欣隨即扳平。巴拉圭隊在5分鐘再度撕破港隊防線，但藍嘉敏完半場前達陣，加上潘凱恩踢入附加罰球，領軍反超12：10完半場。

易邊後，巴拉圭隊主力妮歌蓮莉被罰黃牌，港隊把握機會狂攻，莊嘉欣在1分鐘內梅開二度，加上高香慧再達度陣、陳楚琪射入附加罰球，最終以33：15取得小組首勝。同組另一場小組賽，烏干達隊以29：0擊敗牙買加隊，港隊在得失分不及對方下暫列E組次席。

男子組方面，港隊在首仗因對手巴布亞新畿內亞隊因證件問題退賽，不戰而勝。香港男、女隊明日將出戰另外兩場小組賽，爭取出線8強。香港女隊將於下午4時48分鬥牙買加隊，以及晚上10時44分火併烏干達隊；男隊則於下午5時40分對戰巴西隊，晚上9時28分硬撼西班牙隊。

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