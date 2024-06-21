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歐國盃｜法國荷蘭搶兩連勝　麥巴比戴紅白藍面罩操練　料先列後備 (20:16)

歐洲國家盃D組首戰齊險勝的法國和荷蘭隊，將於明晨（22日）次仗硬碰，勝出一方勢可提早一輪出線16強。「高盧雄雞」前鋒基利安麥巴比上仗末段鼻樑骨折，昨戴上法國國旗配色的面罩參與賽前操練，主教練迪甘斯亦未有排除其今仗上陣的可能性。法國《隊報》賽前預料，這名今夏轉投皇家馬德里的25歲射手本仗將先列後備。

麥巴比日前首戰以1：0挫奧地利隊末段因撞傷鼻子退下火線，賽後證實鼻樑骨折，但不會即時做手術。法國足總事後確認麥巴比將戴上面罩續戰，昨賽前操練可見他戴上法國國旗配色的面罩參與，面罩另印上法國隊隊徽及其姓名簡寫「KM」。不過，根據歐洲足協規定，球員配戴的面罩必須為單一顏色，並且不可展示任何標誌，因此幾可肯定麥巴比明晨不會配戴該「紅白藍」面罩出戰。

縱使麥巴比賽前曾在社交網寫道：「不冒險，無勝仗。」主帥迪甘斯也在記者會上強調團隊會確保麥巴比能夠候命。法媒《隊報》卻認為麥巴比過去數天未能如常隨大軍訓練下，球隊亦無必要冒險，預料對方今晨對荷蘭隊不會擔正，料先從板凳起步。若麥巴比不任正選，法國隊料由上仗後備入替麥巴比的37歲中鋒基奧特掛帥；上仗以左翼姿態踢足90分鐘的馬古斯杜林，亦有可能移入中路。

對於麥巴比恐缺席，隊友拉比奧特表示：「麥巴比受傷不是末日，但他缺陣難免令球隊陷入艱難。他是非常重要的隊友，而且是隊長。我相信荷蘭已有他在陣和缺陣的兩套備戰方案。」至於上仗協助荷蘭隊以2：1反勝波蘭的21歲門將華布根則說：「麥巴比在陣與否並不重要，因法國始終是強隊，我們亦無懼任何對手。」

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