籃球｜港產大衛穆卡宣布參加NBA選秀會　寫香港籃壇歷史 (18:05)

穆卡的父親是尼日利亞人，母親則爲英國人，在香港土生土長的他曾於2017／18年球季帶領西島中學贏得港島區D3冠軍及於精英賽亮相，而他在該學年畢業後，便到加拿大就讀奧蘭治維爾預備學校，隨後輾轉效力全美大學體育協會（NCAA）一級賽（D1）的得州拉瑪大學及拉斯維加斯内華達大學。

身高2.08米的穆卡，在2023年的G-League選秀大會中，被首都Go-Go以探花籤選中，及後轉投長島籃網，並成功領軍殺入季後賽。他在3場季後賽平均交出8.7分、8.3籃板、2封阻。這名23歲中鋒今夏宣布參加選秀，是香港籃壇歷史第一人，並力爭成為香港首位NBA球員。

另外，據報洛杉磯湖人已同意委任NBA名宿JJ列迪克為球隊新帥，雙方將簽下一紙4年3200萬美元（約2.5億港元）合約。至於芝加哥公牛昨將後衛卡盧素交易至奧克拉荷馬雷霆，並換得澳洲籍後衛荷西基迪。

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