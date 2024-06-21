歐國盃｜修夫基領軍表現捱批　英格蘭名宿轟未充分發揮球員長處 (17:40)

英格蘭前隊長舒利亞批評，修夫基未有令球員發揮應有實力，「菲爾科頓及祖迪比寧咸都是剛於球季的最佳球員，但他們今場表現並不出色，修夫基未能發揮他們最大實力。今仗沒有一個英格蘭球員能完成本分，在比賽尾段更控球馬虎，多次被對手找到攻門機會」。另一英軍前隊長里奧費迪南也稱「三獅軍團」的正選陣容欠缺平衡，「這導致球員們無法發揮在球會的水準。科頓明顯不適應位置（左翼），修夫基還未意識到應該安排科頓出任進攻中場，比寧咸則退後一格踢8號位做推進」。名宿加歷查更在社交網稱：「今屆歐國盃很精彩，但英格蘭踢了兩場最沉悶的比賽」。另一名宿加利尼維利亦提及，中場迪格蘭賴斯在這兩場賽事踢起來都份外緊張。

此外，應屆英超最佳青年球員、在車路士貢獻27球及15次助攻的高爾彭馬，首兩仗卻長坐冷板未獲一分鐘上陣，引來眾多球迷紛紛到英格蘭隊的社交網留言抱不平。

對於為何起用阿歷山大阿諾特任正選中場，修夫基在賽後卻解釋是因為未能找到人選取代到缺態落選的加雲菲臘斯，「我們知道這是一個實驗，正嘗試不同方案，但目前仍未能做到預期的流暢度」。然而首仗僅後備入替的曼聯新星明奈（前譯高比文奴），是役只能陪同彭馬長坐後備席。修夫基又解釋維持正選11人，是希望保持球隊穩定性。

隊長哈利卡尼後衛基爾獲加均承認，球隊今仗並非踢出一場出色比賽，但仍排C組榜首及出線在望，卡尼說：「我知道英格蘭球迷可能會有些失望，我們知道要改進，現在要保持冷靜、檢討及重整旗鼓。」

至於基斯甸艾歷臣等丹麥隊球員均稱，球隊在賽事屬表現更佳一隊，成功壓制英軍，確有機會獲勝而非只得1分。

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