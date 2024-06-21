美洲盃｜阿根廷揭幕戰2：0挫加拿大　美斯獻助攻兼寫美洲盃上陣紀錄 (17:22)

近3年連奪美洲盃及世界盃冠軍的阿根廷隊，今早迎來美洲盃衛冕之路首擊面對加拿大隊，雖然開賽8分鐘翼鋒迪馬利亞一次反擊單刀被加軍門將基比奧撲出，但形勢佔優的「藍白軍團」戰至下半場49分鐘有中場阿歷斯麥阿里士打殺入禁區後奮不顧身快基比奧一步，在被對方撞倒自己前一刻傳予前鋒祖利安艾華利斯射入空門開紀錄。

其後美斯接連有兩次半單刀機會，但均未能逃過基比奧的十指關。結果他在88分鐘直線妙傳予後備上陣的前鋒拿達路馬天尼斯，後者隨即射過基比奧的「大細」入網，終以2：0淨勝加拿大。

是役踢足全場的美斯，歷來第35次在美洲盃上陣，超越智利隊名宿門將沙治奧李榮士東在在1953年寫下的34場紀錄，成為史上在此賽事披甲次數最多的球員。賽後他承認此仗贏得不輕鬆，「這是一場非常體力化的比賽，對方令我們只有很小的進攻空間，慶幸我們能以勝利作結」。而主帥史卡朗尼則表示：「這仗早段曾令我想起上屆世界盃首戰對沙特阿拉伯隊（當時阿根廷輸1：2），但最後我們踢出了更像樣的表現。」

戰畢此仗後，阿根廷將在香港時間下周三早上9時轉戰智利隊；加拿大則在同日早上6時先鬥秘魯隊。

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