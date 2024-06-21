歐國盃｜西班牙藉烏龍球小勝意大利　兩連勝鎖定首名出線16強 (04:55)

兩軍連續5屆在歐國盃對撼，西班牙隊除2012年決賽4：0大勝對手封王，其餘4次交手法定時間錄得3和1負，最近兩屆分別於16強及4強遭意軍淘汰。上仗3球大勝克羅地亞隊的狂牛軍團，此戰有中堅拿樸迪傷癒復出，頂替拿祖費南迪斯擔正。意大利隊則續用首戰2：1反勝阿爾巴尼亞的正選11人。

西班牙隊甫開賽採取主動，開賽不足兩分鐘有巴塞隆拿中場柏迪接應翼鋒尼高拉斯威廉斯左路傳中，頭槌攻門僅被當拿隆馬拍出底線。該隊10分鐘再次靠左路傳中製造威脅，這次威廉斯接應隊長艾華路莫拉達傳送跳頂斜出。受壓的當拿隆馬此戰一夫當關，26分鐘先用腳擋出莫拉達的禁區內埋門，不久再擋出巴黎聖日耳門中場隊友法比安彭拿的遠程炮。

受制於對手前場逼搶的意軍，至44分鐘才由翼鋒費達歷高基艾沙錄得首次攻門，未能命中目標；不過西班牙隊上半場9次起腳均無功而回，並有中場骨幹洛迪卡斯簡迪上半場補時因向球證投訴，連續兩場領黃下仗對阿爾巴尼亞隊需停賽，半場互交白卷。

面對捱打劣勢，意軍主帥史巴列堤半場以守將安達亞甘比亞素和中場白賴仁基斯坦迪，入替大衛法迪斯和佐真奴，加強防守能力。不過，55分鐘威廉斯左路發難傳中，皮球穿過莫拉達及當拿隆馬後，意軍後衛卡拉科利反應不及撞入自家龍門，狂牛軍團終打破缺口。

上半場發揮機會甚少的西班牙隊16歲翼鋒新星拉明耶馬，60分鐘曲墜射門製造險象，僅偏離目標；本仗表現活躍的威廉斯，71分鐘亦於左路施展相同本領，這次則中楣彈出。西班牙隊末段收起主力柏迪、莫拉達、耶馬及威廉斯下，維持1球勝局，成為繼A組德國隊後，今屆第2支錄得兩連勝鎖定出線16強的球隊。

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