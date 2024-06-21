明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐國盃｜英格蘭遭丹麥逼和C組續居首　哈利卡尼今屆開齋　高爾彭馬尚待登場 (02:13)

英格蘭及丹麥隊今晨（21日）在歐洲國家盃C組次仗合演上屆4強翻版，英國王儲威廉及丹麥國王弗雷德里克十世均成座上客。英軍縱由隊史射手王哈利卡尼今屆開齋，但仍被有曼聯雙將海倫及基斯甸艾歷臣坐鎮的丹麥隊逼和1：1。英軍目前戰績1勝1和4分續居首名，兩連和的丹麥隊則與同分的斯洛文尼亞隊得失球差、得球及黃牌數量均相同，根據賽例憑較高的外圍賽總排名力壓對手居次。

兩軍上屆4強對壘時，該屆互射12碼不敵意大利隊飲恨奪亞的英格蘭隊在溫布萊主場加時以2：1力克丹麥隊，晉身決賽。縱然首戰1球僅勝塞爾維亞隊捱批，「三獅」領隊修夫基此戰依然「不變應萬變」，續起用首戰正選人腳應戰。丹麥隊正選11人中，有8名現役及前英超兵，而翼衛米希利取代阿歷山大巴亞擔正，是該隊本仗唯一調動。

賽事在法蘭克福的德國商業銀行球場舉行，英軍早段疑受場地質素欠佳影響發揮，基爾獲加和祖迪比寧咸先後在場內滑倒，其中前者到場外更換球靴後，18分鐘右路傳中構成混戰，造就射手哈利卡尼門前成功「執雞」先拔頭籌，累積64個國際賽入球續寫隊史紀錄。然而這名拜仁慕尼黑前鋒34分鐘一次解圍不遠，使丹麥隊中場摩頓胡文特成功截球，並以一記離門約30碼的割草式遠射中柱彈入扳平，國際賽生涯首建功。上半場補時，英軍有上仗被批表現沉寂的進攻中場菲爾科頓禁區外施射高出，半場雙方賽和1：1。

修夫基本仗首個調動亦與首戰相同，由中場干拿加歷查入替阿歷山大阿諾特。今仗頻在中路現身的科頓，55分鐘再次於禁區頂射腳，惜中柱彈出。兩軍戰况膠着下，修夫基69分鐘再出奇招，一口氣收起前場主力卡尼、科頓及布卡約沙卡，派遣查洛保雲、奧尼屈堅斯及伊比爾治伊斯注入活力，過去一季在車路士表現突出的中場高爾彭馬依然未有出場機會。其中屈堅斯入替兩分鐘後，在71分鐘接應祖迪比寧咸妙傳入楔埋門，被丹麥隊門將卡斯柏舒米高擋出底線。丹麥隊及後換走射手海倫及中場大將艾歷臣不落下風，完場前5分鐘有熱刺中場賀積查治燙射僅斜出。兩隊最終維持上半場的比數完場，英格蘭隊賽後在C組以4分居首掌控主導權，下周三凌晨3時最後一仗將鬥斯洛文尼亞隊；丹麥隊同一時間將對陣僅得1分敬陪末席的塞爾維亞隊。

值得一提的是，丹麥與斯洛文尼亞隊得失球差、得球及黃牌數量均相同，根據賽例需以歐國盃外圍賽總排名決定排名優次，兩隊在外圍賽同處H組兼同得22分，惟丹麥隊憑較佳對賽成績取得該組首名，因而總排名亦較高，力壓對手暫列次名。

相關報道：歐國盃｜盧卡祖域補時建功　塞爾維亞逼和斯洛文尼亞

相關字詞﹕體育 歐國盃 英格蘭 丹麥 哈利卡尼 編輯推介

上 / 下一篇新聞