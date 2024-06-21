歐國盃｜英格蘭遭丹麥逼和C組續居首　哈利卡尼今屆開齋　高爾彭馬尚待登場 (02:13)

兩軍上屆4強對壘時，該屆互射12碼不敵意大利隊飲恨奪亞的英格蘭隊在溫布萊主場加時以2：1力克丹麥隊，晉身決賽。縱然首戰1球僅勝塞爾維亞隊捱批，「三獅」領隊修夫基此戰依然「不變應萬變」，續起用首戰正選人腳應戰。丹麥隊正選11人中，有8名現役及前英超兵，而翼衛米希利取代阿歷山大巴亞擔正，是該隊本仗唯一調動。

賽事在法蘭克福的德國商業銀行球場舉行，英軍早段疑受場地質素欠佳影響發揮，基爾獲加和祖迪比寧咸先後在場內滑倒，其中前者到場外更換球靴後，18分鐘右路傳中構成混戰，造就射手哈利卡尼門前成功「執雞」先拔頭籌，累積64個國際賽入球續寫隊史紀錄。然而這名拜仁慕尼黑前鋒34分鐘一次解圍不遠，使丹麥隊中場摩頓胡文特成功截球，並以一記離門約30碼的割草式遠射中柱彈入扳平，國際賽生涯首建功。上半場補時，英軍有上仗被批表現沉寂的進攻中場菲爾科頓禁區外施射高出，半場雙方賽和1：1。

修夫基本仗首個調動亦與首戰相同，由中場干拿加歷查入替阿歷山大阿諾特。今仗頻在中路現身的科頓，55分鐘再次於禁區頂射腳，惜中柱彈出。兩軍戰况膠着下，修夫基69分鐘再出奇招，一口氣收起前場主力卡尼、科頓及布卡約沙卡，派遣查洛保雲、奧尼屈堅斯及伊比爾治伊斯注入活力，過去一季在車路士表現突出的中場高爾彭馬依然未有出場機會。其中屈堅斯入替兩分鐘後，在71分鐘接應祖迪比寧咸妙傳入楔埋門，被丹麥隊門將卡斯柏舒米高擋出底線。丹麥隊及後換走射手海倫及中場大將艾歷臣不落下風，完場前5分鐘有熱刺中場賀積查治燙射僅斜出。兩隊最終維持上半場的比數完場，英格蘭隊賽後在C組以4分居首掌控主導權，下周三凌晨3時最後一仗將鬥斯洛文尼亞隊；丹麥隊同一時間將對陣僅得1分敬陪末席的塞爾維亞隊。

值得一提的是，丹麥與斯洛文尼亞隊得失球差、得球及黃牌數量均相同，根據賽例需以歐國盃外圍賽總排名決定排名優次，兩隊在外圍賽同處H組兼同得22分，惟丹麥隊憑較佳對賽成績取得該組首名，因而總排名亦較高，力壓對手暫列次名。

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