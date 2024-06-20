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歐國盃｜盧卡祖域補時建功　塞爾維亞逼和斯洛文尼亞 (23:08)

兩支前南斯拉夫國家隊斯洛文尼亞和塞爾維亞，今晚（20日）在歐洲國家盃C組次輪相逢。兩隊合演節奏明快的搶攻戰，斯洛文尼亞隊雖憑助攻助守的右閘卡尼克先開紀錄，但補時5分鐘被後備入替的塞軍前鋒盧卡祖域接應角球頭槌扳平逼和1：1。斯軍賽後錄得兩連和，最後一仗惡鬥英格蘭隊下出線形勢受挫。反觀塞軍取得關鍵1分，下仗將對丹麥隊。

斯洛文尼亞隊此戰沿用上仗1：1逼和丹麥隊的正選11人，包括馬德里體育會門將奧比歷、RB萊比錫21歲新星前鋒班捷文施斯高；塞爾維亞隊則有3個調動，祖雲達斯中場菲臘高斯迪首輪0：1不敵英格蘭隊傷出需退賽，本仗由隊長杜辛泰迪治重返正選，另有翼衛菲臘馬丹奴域及中場艾雲伊歷，分別頂替米連高域沙域和尼曼查古迪積擔正。

塞軍首20分鐘雖掌控稍多控球權，但實際戰况卻是斯洛文尼亞隊佔優。斯軍中場阿當施連及翼鋒贊馬卡亞開賽10分鐘內兩度錄得中龍射門，未能射穿敵軍門將比德拉積高域的十指關。塞軍28分鐘才首次攻門，射手杜辛華荷域接應傳中插水式頭槌，角度欠奉遭奧比歷接實。雙方完半場前各有一次黃金機會，斯軍38分鐘有迪美艾斯歷禁區頂右腳埋門中柱；塞軍4分鐘後則有前鋒阿歷山大米祖域力壓敵衛卡尼克起腳，被奧比歷擋出。半場兩軍互交白卷。

塞軍換邊後收起上半場領黃的馬丹奴域，換入加仙奴域求變。該隊下半場兩分鐘，由華荷域與泰迪治一次小組配合，前者殺入禁區走射再被奧比歷及時擋出。斯軍前鋒施斯高50分鐘20多碼燙射，被拉積高域托出底線。斯洛文尼亞隊69分鐘憑後衛卡尼克後場突破策動攻勢，傳予艾斯歷後再接應對方傳中後上入楔撞射得手，打破僵局。該名29歲右閘兩分鐘後再度立功，把米祖域的禁區內射門改變方向中楣彈出。塞軍及後狂攻對手，戰至補時5分鐘終獲得回報，後備入替的盧卡祖域接應艾雲伊歷角球，被敵衛苦纏下仍頂入扳平，助球隊逼和取回1分，目前戰績1和1負，重燃出線生機。

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