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歐國盃｜西意硬碰搶B組榜首　中場奇兵勢左右大局 (20:20)

在歐洲國家盃「死亡B組」首戰均全取3分的西班牙及意大利隊，明晨將假維爾廷斯球場力爭分組賽首名出線資格，兩軍曾在上屆4強相遇，當時意軍戰至互射12碼贏4：2晉級，其後更封王而回，但「狂牛」主帥迪拉富安迪賽前特別提起首戰傳射居功的中場法比安彭拿，強調他是球隊爭取佳績的關鍵。

西班牙vs.意大利  now618台  周五凌晨03：00直播

西班牙隊曾於2008及2012年連續兩屆成歐洲盟主，今屆賽事由62歲教練迪拉富安迪領軍，在分組賽首戰以3：0輕取克羅地亞隊，展現「狂牛軍團」的霸氣，其中以16歲零338天成為歐國盃最年輕上陣的翼鋒拉明耶馬（前譯耶馬爾），表現也眼前一亮，球隊在11場正式比賽中僅輸1場，目前亦取得七連勝，迪拉富安迪賽前特別提及巴黎聖日耳門（PSG）中場法比安彭拿，「他年輕時已經跟隨了我，他擁有出色的技術，明白能為球隊帶來什麼」。對於外界質疑球隊實力，上仗當選比賽最佳球員的彭拿表明成功取決於團隊的凝聚力，會努力戰鬥到最後。

至於衛冕之師意大利隊，雖然首輪遭阿爾巴尼亞隊於開賽23秒閃電攻破大門，改寫歐國盃史上最快入球紀錄，但最後仍以2：1反勝對手，其中表現贏得讚賞的中場大衛法迪斯將成此役勝負關鍵，他賽前向敵軍「派高帽」，稱西班牙是實力更好的一隊，「我們必須在場上發揮意大利精神，希望從那裡獲勝，若歸於個人戰鬥的話，會非常困難，但如果每個人都做出犧牲，我們就能踢出好表現」。

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