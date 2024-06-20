明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜前港腳歐陽耀冲足校9月辦賽　選拔青年赴美學法　盼培育美職港將 (17:30)

前港腳歐陽耀冲創立的足球學校，將於9月8日合辦學界足球技術挑戰賽兼選拔賽，最終選出每個組別中最佳18名球員，將代表香港年底到美國參加知名運動學院場地舉辦的盃賽及訓練營。

歐陽耀冲的足校「Kiseki Sports」，將與美國IMG學院的官方代理機構SportsEd Advisor，將於9月8日在牛池灣永義足球中心球場合辦學界足球技術挑戰賽及「Road to IMG Academy」選拔賽考核招生。比賽以個人為單位進行，分技術挑戰賽和對抗賽兩部分，參賽考生分為 U14、U16及U18合共3個男、女子組別，下周四起至8月18日可到指定網頁（https://shorturl.at/AaEU2）報名，稱目標最終選出18名代表香港的球員，出戰今年12月在美國舉行、有超過160隊參加的IMG盃。

IMG盃每年有眾多美國大學校隊教練招攬球員，表現優異的16至17歲球員有機會獲美國DI大學提供獎學金；12至15歲球員亦有機會獲推薦到IMG學院受訓。今夏約滿港超球隊標準流浪的歐冲稱，希望通過這賽事為香港球員提供去美國見識的平台，從而有機會被招攬參加世界級賽事，長遠目標是透過IMG學院培養首個挑戰美職的香港球員。港足前鋒安永佳曾於2013至16年為IMG學院學生。

其他報道：歐國盃︱根度簡傳射居功　德國兩球挫匈牙利提早出線16強　穆斯亞拿連續兩仗入波

其他報道：歐國盃︱根度簡成德軍出線功臣 稱隊內氣氛佳 「與卻奧斯合作無間」

其他報道：歐國盃︱沙基利再轟遠射助瑞士逼和蘇格蘭 連續6屆大賽建功

相關字詞﹕體育 足球 歐陽耀冲 港足 足球學校

上 / 下一篇新聞