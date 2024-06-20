足球｜前港腳歐陽耀冲足校9月辦賽　選拔青年赴美學法　盼培育美職港將 (17:30)

歐陽耀冲的足校「Kiseki Sports」，將與美國IMG學院的官方代理機構SportsEd Advisor，將於9月8日在牛池灣永義足球中心球場合辦學界足球技術挑戰賽及「Road to IMG Academy」選拔賽考核招生。比賽以個人為單位進行，分技術挑戰賽和對抗賽兩部分，參賽考生分為 U14、U16及U18合共3個男、女子組別，下周四起至8月18日可到指定網頁（https://shorturl.at/AaEU2）報名，稱目標最終選出18名代表香港的球員，出戰今年12月在美國舉行、有超過160隊參加的IMG盃。

IMG盃每年有眾多美國大學校隊教練招攬球員，表現優異的16至17歲球員有機會獲美國DI大學提供獎學金；12至15歲球員亦有機會獲推薦到IMG學院受訓。今夏約滿港超球隊標準流浪的歐冲稱，希望通過這賽事為香港球員提供去美國見識的平台，從而有機會被招攬參加世界級賽事，長遠目標是透過IMG學院培養首個挑戰美職的香港球員。港足前鋒安永佳曾於2013至16年為IMG學院學生。

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