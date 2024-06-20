歐國盃︱根度簡成德軍出線功臣　稱隊內氣氛佳　「與卻奧斯合作無間」 (17:00)

今屆以隊長身分領銜在主場出戰歐國盃的巴塞隆拿中場根度簡，今晨在A組次輪一傳一射助球隊以兩球淨勝匈牙利隊，兩連勝後成為今屆首支篤定出線淘汰賽的球隊，他賽後道：「近年己隊的戰績或令外界有所質疑，但我在這裏感覺很好，職球員之間互相信任，希望這兩場會是今屆爭標之路的好開始。」而他又大讚將在戰畢今屆賽事後掛靴的中場拍檔卻奧斯，「我與他合作無間，彼此在場上已能自然地做好平衡，大家心裡知道彼此的想法，亦令我在上前進攻時更放膽及自在」。

德軍主帥拿高斯文亦稱讚麾下的表現明顯較過往改善，「在難纏的對手面前踢出安定的足球並且淨勝兩球，這是我們應該要做到的事，也是去年己隊未能做到的事。根度簡是很聰明的球員，在場上瞻前顧後，當你想起他過往如何在曼城踢出絕佳表現時，你便知道他有這能力」。

至於匈軍將帥則對敗仗有不同看法，效力利物浦的隊長中場蘇保斯拉爾表示：「我認為整隊踢出來的態度算是正面的，但我們似乎忘記了對手是強大的德國，尤其在防守細節上做得不足。」而主帥馬高羅斯則滿意球隊的發揮道：「球隊踢出了賽前部署，精神面貌很好，亦製造了我們所能夠製造出來的威脅。雖然面對世界頂級的德國隊而輸波是意料之內，但我仍為麾下的表現感到自豪。接下來的一仗（鬥蘇格蘭隊）將是球隊出線與否的關鍵。」

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