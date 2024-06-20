歐國盃︱沙基利再轟遠射助瑞士逼和蘇格蘭　連續6屆大賽建功 (05:04)

蘇格蘭在揭幕戰1：5慘負德國隊後，今仗正選有兩個變動，起用白禮頓中場比利基莫亞，以及中堅格蘭漢尼代替領紅停賽的樸迪奧斯。瑞士相比首仗3：1挫匈牙利隊的正選，前場亦有兩個變動，由前鋒丹尼杜耶與曾效利物浦及拜仁慕尼黑等強隊的32歲鋒將梳頓沙基利攻堅。

經歷大敗的蘇格蘭，開賽即展爭勝決心，13分鐘藉快速反擊先開紀錄，曼聯中場麥湯米尼撞射，在紐卡素中堅法比安舒哈門前伸腳解圍下改變方向入網。不過蘇格蘭多次後場回傳「醫院波」，結果26分鐘被梳頓沙基利把握犯錯機會截球，第一時間用左腳遠射死角入網扳平。現效力美職芝加哥火焰的他，以32歲零253日之齡成瑞士歷來歐國盃最年長入球球員，兼成隊史第一人連續3屆歐國盃都有入球，且每屆都入遠射世界波，若連同世界盃更已連續6屆大賽決賽周建功。

丹尼杜耶31分鐘近射被蘇格蘭門將安格斯根恩撲出，他1分鐘後於角球攻勢射入網，但越位在先「食詐糊」。這名意甲博洛尼亞23歲前鋒於57分鐘突入禁區起腳再被根恩救出。蘇格蘭在61分鐘有守將基蘭泰亞尼膝傷被換出，5分鐘後格蘭漢尼接應罰球傳中頭槌中柱彈出。尾段麥湯米尼在禁區窩利抽射省中敵衛，另邊廂後備入替的瑞士快馬比列安保路單刀挑射入網但越位在先，終雙方踢成1：1各得1分。

A組經過兩輪，德國全取6分鎖定前兩名提早出線16強，下周一最後一輪將鬥4分緊隨的瑞士；蘇格蘭取得今屆第1分後排第3，尾輪將對0分榜尾的匈牙利。

歐國盃︱根度簡傳射居功 德國兩球挫匈牙利提早出線16強 穆斯亞拿連續兩仗入波