歐國盃︱根度簡傳射居功　德國兩球挫匈牙利提早出線16強　穆斯亞拿連續兩仗入波 (01:54)

德國今仗坐陣斯圖加特的MHP球場，改披粉紫漸變色作客球衣續戰，維持在揭幕戰5：1大炒蘇格蘭隊的正選11人，但開賽僅20秒即出現險象，在後場被匈牙利前鋒路蘭沙拉爾快右閘甘美治一步截得皮球，門將紐亞及時出迎化解。匈牙利首仗1：3負瑞士隊後是役表現積極，賓迪古斯波拿6分鐘射門被中場安特列治擋出。德國首個機會在第10分鐘，前鋒夏維斯在禁區反壓RB萊比錫後衛韋利柯賓後近門起腳，被門將古拉施斯擋出界。

戰至22分鐘德國打開紀錄，隊長根度簡在禁區與柯賓爭位相撞令對方失平衡倒地後，一眾匈牙利球員卻放慢腳步，令根度簡隨即上前取球橫傳，造就穆斯亞拿在門前混戰中起腳，射中敵衛阿迪拿費奧拿改變方向入網。這名21歲拜仁慕尼黑新星連續兩仗建功，亦在出身地斯圖加特入球。匈牙利25分鐘有扳平良機，隊長蘇保斯拉爾直射罰球被紐亞飛身救出。這名利物浦中場3分鐘後突入禁區抽射再被敵衛莊拿芬泰希攔截擋走。補時階段匈牙利在罰球傳中攻勢補頂破網，但越位在先被判無效，德國半場領先1：0。

換邊後兩隊續快上快落，54分鐘，根度簡半傳半射被古拉施斯撲出後，卻奧斯禁區頂遠射省中守將而被古拉施斯接實。「日耳曼軍團」於57分鐘換走夏維斯及今仗表現沉寂的科利安華迪斯，由富克洛及利萊辛尼入替。匈牙利中鋒班拿巴斯華加於59分鐘接應傳中門前僅頂高後，德國於65分鐘再入一球，左閘米圖斯達特地波傳中，根度簡門前無人看管撞射破網，領先2：0。甘美治及利萊辛尼之後的射門都未能射破古拉施斯十指關，加上甘美治在比賽尾段護空門，終維持淨勝2球完場。德國兩戰全勝全取6分續居A組榜首，在匈牙利兩戰皆負後，提早一輪鎖定首兩名出線，同時今屆已入7球刷新球隊2000年入6球的紀錄，成為歷來在歐國盃分組賽入球最多一屆。