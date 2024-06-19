歐國盃｜克羅地亞補時遭阿爾巴尼亞逼和　兩戰僅1分出線勢危 (22:58)

「格仔軍團」首戰0：3大敗予西班牙隊後，此役正選作3個調動，由效力德甲柏林聯的祖蘭奴域任右閘及比列錫客串左閘；前線則由上仗12碼宴客的中鋒般奴柏高域掛帥。阿爾巴尼亞亦有兩個調動，前鋒曼拿積及卡森拿斯改任正選。

賽事於漢堡的人民公園球場上演，上仗23秒閃電入波的阿爾巴尼亞隊，今仗再次搶得先機，效力韓職FC光州翼鋒阿辛尼在11分鐘右路傳中，中場卡森拿斯無人看管下頭槌迎頂，藉克軍門將利華高域落地較慢未及解圍，為阿爾巴尼亞先開紀錄，半場領先1：0。

落後1球的克羅地亞下半場換入中場馬高柏沙歷及盧卡蘇錫，頂替路夫路馬查及波索域，以左右兩閘頻頻傳中進攻，結果於3分鐘內連入兩球一度反超前2：1，先是前鋒卡拉馬歷在74分鐘冷靜扣過守將後割草式射近柱入網追平，兩分鐘後再由盧卡蘇錫接應傳中射門時，「省」中卡奧斯加素拿令對方擺烏龍。但戰至補時5分鐘，中場卡奧斯加素拿將功補過，他接應左路傳中門前射入，協助阿爾巴尼亞逼和2：2，令克羅地亞痛失2分。

克羅地亞戰畢兩仗後在B組以1和1負得1分，因得失球不及同分的阿爾巴尼亞而續排榜尾，下周二凌晨迎戰意大利隊將成球隊出線生死戰；同日阿爾巴尼亞則惡鬥西班牙隊。

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