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歐國盃｜德國鬥匈牙利爭兩連勝　根度簡：全部老將是領袖 (19:48)

歐洲國家盃主場出擊的德國隊，雖是各隊中平均年齡最大的球隊，但日前在A組首仗大勝蘇格蘭隊未見老態龍鍾，明晨次輪迎戰首仗敗陣的匈牙利隊前，33歲隊長中場根度簡稱除自己外，門將紐亞、中場卻奧斯及前鋒湯馬士梅拿等老將都是球隊領袖。

德國隊今屆歐國盃26將大軍中，有10名球員至少30歲，而平均年齡28.5歲，剛好比最年輕的F組球隊捷克隊多3歲，卻在揭幕戰中以5：1擊退以平均年紀28.3歲排第2老的蘇格蘭隊，遂出現明晨面對27.5歲的匈牙利隊會有阻滯的聲音，但去年取代曾因斷腳缺陣多時的紐亞，成為球隊隊長的土耳其裔球星根度簡說：「我沒有壓力，因為自知能起着模範的作用。」他同時指38歲的紐亞、同是34歲的湯馬士梅拿及回歸德軍的卻奧斯等都屬球隊的領袖，甚至連只有36歲的少帥拿高斯文亦稱讚身經百戰的梅拿是球隊中前場的串聯者。

此外，上仗建功的德軍31歲前鋒富克洛賽前熱身時練習射門「省」中1名球迷的手臂致骨折，並令他需送院醫治而無緣觀戰。至於首戰以1：3不敵瑞士隊的匈牙利明晨或「焗攻」，可能讓上仗後備上陣的鋒將馬田阿當早點落場比賽。效力韓職球隊蔚山HD的阿當現年29歲，身高1.91米，但體重達87公斤顯得肥大而笨重，被灌以「匈牙利維京人」的他昨回應自己的身形時說：「我出生時就是這樣。我無法改變天生的體格和遺傳。」

 

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